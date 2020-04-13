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13.04.2020 17:50
Рубрика: Общество

Минприроды требует наказывать за поджигание сухой травы

Текст: Марина Трубилина
Фото: Стрингер/РИА Новости Фото: Стрингер/РИА Новости
Фото: Стрингер/РИА Новости

Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин обратился к генпрокурору с просьбой обратить внимание на нарушение регионами запрета на сельхозпалы в пожароопасный период в лесах. Глава Минприроды России просит при необходимости принимать меры прокурорского реагирования.

Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края
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Информационной системой дистанционного мониторинга на территории России 13 апреля было зафиксировано свыше 10 тысяч термоточек общей площадью свыше миллиона гектаров. Наибольшее количество - в Забайкальском крае, Еврейской автономной области, Приморском, Хабаровском, Краснодарском краях, Республике Бурятия, Иркутской, Кемеровской, Смоленской и Брянской областях.

Основная причина возникновения лесных пожаров весной, помимо неосторожного обращения с огнем, - переход на леса огня от выжиганий на землях сельхозназначения сухой прошлогодней растительности. Минприроды подчеркивает, что в соответствии с правилами противопожарного режима это запрещено.

Ранее, как сообщает пресс-служба Минприроды, предупреждения о недопустимости сельскохозяйственных палов в пожароопасный период были направлены из министерства и Рослесхоза главам регионов.

Общество Экология Правительство Минприроды Лесные пожары

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