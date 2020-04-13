Минприроды требует наказывать за поджигание сухой травы

Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин обратился к генпрокурору с просьбой обратить внимание на нарушение регионами запрета на сельхозпалы в пожароопасный период в лесах. Глава Минприроды России просит при необходимости принимать меры прокурорского реагирования.

Информационной системой дистанционного мониторинга на территории России 13 апреля было зафиксировано свыше 10 тысяч термоточек общей площадью свыше миллиона гектаров. Наибольшее количество - в Забайкальском крае, Еврейской автономной области, Приморском, Хабаровском, Краснодарском краях, Республике Бурятия, Иркутской, Кемеровской, Смоленской и Брянской областях.

Основная причина возникновения лесных пожаров весной, помимо неосторожного обращения с огнем, - переход на леса огня от выжиганий на землях сельхозназначения сухой прошлогодней растительности. Минприроды подчеркивает, что в соответствии с правилами противопожарного режима это запрещено.

Ранее, как сообщает пресс-служба Минприроды, предупреждения о недопустимости сельскохозяйственных палов в пожароопасный период были направлены из министерства и Рослесхоза главам регионов.