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13.04.2020 13:34
Рубрика: Общество

Минпросвещения: Снижать зарплаты учителей недопустимо

Текст: Ксения Колесникова
Снижать зарплаты учителей недопустимо, деньги на их выплату в бюджете есть. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов во время селекторного совещания партии "Единая Россия".
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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- Этот вопрос у нас на постоянном контроле. Все деньги сегодня в бюджете имеются, - цитирует министра ТАСС. - Поэтому, если где-то в регионах случаются невыплаты или снижения зарплаты, оперативно нам сообщайте, и мы эту ситуацию будем поправлять.

Также Сергей Кравцов рассказал, что запущен проект "Волонтеры просвещения", направленный на помощь учителям при переходе на дистанционное обучение. Студенты старших курсов педагогических вузов помогут учителям в работе с компьютерной техникой.

Напомним, ранее Минпросвещения направило в регионы рекомендации о том, как можно организовать образовательный процесс. Конкретные меры каждый регион определит сам, исходя из эпидемиологической ситуации на местах.

Фото: iStock
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Там, где все благоприятно, дети смогут продолжить ходить в школы. Но при этом должны быть соблюдены все санитарные требования и меры профилактики. Школы продолжают штатную работу, например, в северных районах Якутии, где нет коронавируса, но есть проблемы с интернетом.

Второй сценарий: продолжить учебу по прежнему графику, но полностью переведя ее на дистанционный формат. Так поступили большинство российских школ - 94 процента.

Третий сценарий: досрочно завершить учебный год для 1-8 классов и выставить годовые оценки по результатам уже завершенных четвертей. При этом часть программы можно будет перенести на следующий учебный год. Это уже постепенно реализуется в Хабаровском крае.

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