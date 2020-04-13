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13.04.2020 13:44
Рубрика: Общество

Минздрав объяснил, как отличить коронавирус от ОРВИ

Текст: Ирина Невинная
Группа ведущих российских ученых и клиницистов подготовила Временные методические рекомендации "Лекарственная терапия острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) в амбулаторной практике в период эпидемии COVID-19", - сообщили в Минздраве.

Документ адресован прежде всего врачам первичного звена (поликлиники, амбулатории, кабинеты общей практики, ФАП), он поможет обеспечить дифференцированную диагностику ОРВИ, вызванных вирусом гриппа, другими респираторными вирусами (риновирус, аденовирус, парагрипп, человеческие метапневмовирусы) и бактериальными возбудителями, и COVID-19 "для безотлагательного начала амбулаторного лечения пациентов с ОРВИ-симптоматикой, не дожидаясь результатов тестирования на коронавирус", - пояснили в минздраве.

"Согласно определения подозрительного случая, любой случай острой респираторной инфекции (температура тела выше 37,5 °C и один или более из следующих признаков: кашель - сухой или со скудной мокротой, одышка, ощущение заложенности в грудной клетке, насыщение крови кислородом по данным пульсоксиметрии (SpO2) ≤ 95%, боль в горле, насморк и другие катаральные симптомы) при отсутствии других известных причин, которые объясняют клиническую картину вне зависимости от эпидемиологического анамнеза считается подозрительным на COVID-19", - говорится в рекомендациях.

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"Противовирусная терапия должна начинаться в первые 48 часов с начала заболевания. Клинически доказано, что именно раннее начало лечения обеспечивает более легкое короткое течение заболевания у пациентов с COVID-19", - отмечается в сообщении министерства.

Авторы приводят несколько вариантов схем лечения для ведения пациентов с ОРВИ на амбулаторном этапе.

При этом в министерстве предупредили, что препараты, рекомендуемые для лечения COVID-19, имеют риск развития нежелательных побочных эффектов, а потому лечиться ими только по назначению врача и под его контролем. В частности, зарегистрированы случаи смерти пациентов при самолечении гидроксихлорохином.

Методические рекомендации по лекарственной терапии ОРВИ опубликованы на сайте Минздрава России и направлены в регионы для ознакомления врачей поликлинической службы.

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