Минздрав объяснил, как отличить коронавирус от ОРВИ

Документ адресован прежде всего врачам первичного звена (поликлиники, амбулатории, кабинеты общей практики, ФАП), он поможет обеспечить дифференцированную диагностику ОРВИ, вызванных вирусом гриппа, другими респираторными вирусами (риновирус, аденовирус, парагрипп, человеческие метапневмовирусы) и бактериальными возбудителями, и COVID-19 "для безотлагательного начала амбулаторного лечения пациентов с ОРВИ-симптоматикой, не дожидаясь результатов тестирования на коронавирус", - пояснили в минздраве.

"Согласно определения подозрительного случая, любой случай острой респираторной инфекции (температура тела выше 37,5 °C и один или более из следующих признаков: кашель - сухой или со скудной мокротой, одышка, ощущение заложенности в грудной клетке, насыщение крови кислородом по данным пульсоксиметрии (SpO2) ≤ 95%, боль в горле, насморк и другие катаральные симптомы) при отсутствии других известных причин, которые объясняют клиническую картину вне зависимости от эпидемиологического анамнеза считается подозрительным на COVID-19", - говорится в рекомендациях.

"Противовирусная терапия должна начинаться в первые 48 часов с начала заболевания. Клинически доказано, что именно раннее начало лечения обеспечивает более легкое короткое течение заболевания у пациентов с COVID-19", - отмечается в сообщении министерства.

Авторы приводят несколько вариантов схем лечения для ведения пациентов с ОРВИ на амбулаторном этапе.

При этом в министерстве предупредили, что препараты, рекомендуемые для лечения COVID-19, имеют риск развития нежелательных побочных эффектов, а потому лечиться ими только по назначению врача и под его контролем. В частности, зарегистрированы случаи смерти пациентов при самолечении гидроксихлорохином.

Методические рекомендации по лекарственной терапии ОРВИ опубликованы на сайте Минздрава России и направлены в регионы для ознакомления врачей поликлинической службы.