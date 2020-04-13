Мишустин назвал борьбу с коронавирусом первостепенной задачей

Правительство РФ принимает все возможные меры по сдерживанию распространения коронавируса COVID-19. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин.

"Распространение коронавирусной инфекции - это серьезное испытание, через которое проходит и Россия, и весь мир. Самое главное для нас сегодня - это защитить граждан страны и нашу экономику", - цитирует ТАСС премьер-министра.

По словам Мишустина, правительство оперативно принимает все необходимые нормативные акты, чтобы поддержка россиян и бизнеса начала работать безотлагательно. Он подчеркнул, что именно борьба с коронавирусом является сейчас первостепенной задачей.