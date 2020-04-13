"Многослойные" гробницы обнаружены в Египте

Археологическая миссия Университета Барселоны при проведении раскопок в древнем египетском городе Оксиринхус обнаружила и описала сразу несколько захоронений, которые на протяжении тысячелетия создавались буквально слоями.

Как сообщает Archaeology News Network, испанские археологи сосредоточились на изучении архитектурных сооружений и гробниц, найденных в Оксиринхусе.

Самые ранние из них относятся к VII веку до нашей эры, а самые поздние датированы христианским Византийским периодом. В обшей сложности было обнаружено восемь отдельных захоронений, в том числе шесть гробниц доримского периода.

Примечательно, что римские захоронения расположены над более древними египетскими. Это первый подобный случай, известный археологам. Сам некрополь, который изучили исследователи, был воздвигнут в византийскую эпоху.

Ученые провели антропологические исследования одного из погребенных людей. Кстати, в его гробнице были обнаружены многочисленные ритуальные предметы и настенная роспись. Также там были найдены остатки папируса с греческим текстом, который сейчас находится на стадии расшифровки.

Надгробие из этого захоронения украшено текстом, выполненном на коптском языке. Большинство обнаруженных в ходе раскопок предметов связаны с людьми византийского периода. В частности, были найдены чернильницы и бронзовые серьги, фрагменты керамики с надписями этой эпохи.

Одно из надгробий украшено текстом на латыни, который рассказывает об освобожденном рабе. Вероятно, это был плененный вождь какого-то народа, который не только получил свободу, но и процветал. Вероятно, он достиг высокого положения, за что был удостоен чести быть похороненным в некрополе под надгробной стелой, украшенной надписью с его именем.