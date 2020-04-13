На опасном вирусе начали наживаться мошенники всех мастей

На днях Министерство внутренних дел РФ вынуждено было выступить с предупреждением гражданам о фейковой СМС-рассылке. Людям стали массово приходить сообщения о том, что они оштрафованы за нарушение режима самоизоляции.

В сообщении было сказано, что, если гражданин не хочет получить уголовное дело, он должен как можно быстрее перевести штраф на указанный в СМС номер телефона. Любопытно, что в информации к собственнику номера обращались по фамилии, имени и отчеству и сообщали цену нарушения - четыре тысячи рублей.

А еще там было требование - штраф следует оплатить по номеру телефона через терминал сотовой связи.

Интересно, но штрафы, судя по сообщениям, назначала организация с аббревиатурой ФСИН. Это Федеральная служба исполнения наказаний, проще говоря, тюремное ведомство, которое никакого отношения к штрафам гражданам и самоизоляции не имеет.

Когда количество сообщений зашкалило, правоохранители вынуждены были отреагировать на эти СМС.

Автора пока не нашли, но уже выяснили, что сообщения по всей стране шли из Красноярского края. Полиции пришлось разъяснять, что ФСИН граждан не штрафует. А сам штраф можно получить исключительно по протоколу, который на месте должны составить сотрудники полиции. И главное - штраф никогда не платят по номеру телефона. Но все ли прочли это предупреждение?

Несчастье для многих оказалось чуть ли не золотой жилой для мошенников всех мастей. Мошенники стали обманывать людей буквально на всем, до чего, образно говоря, могут дотянуться.

Так, совсем недавно троих жителей Подмосковья задержали в Москве при попытке продать ... поддельные тесты на коронавирус. У обманщиков забрали 350 поддельных тестов. Цена вопроса - 2300 рублей за штуку. Ну, а за тесты выдавались вакуумные пробирки для анализа крови, наполненные непонятным веществом. Изъятые образцы полиция отправила на исследование. Ответа пока нет.

Желание мошенников заработать на масках также оказалось не разовым явлением. На днях некая гражданка увидела в одной из социальных сетей объявление о том, что крупный и уважаемый российский банк выплачивает жителям страны компенсацию за приобретенные одноразовые медицинские маски. Чтобы получить деньги от банка, надо только заполнить скромную анкету на сайте. Женщина перешла по указанной ссылке, после чего указала в анкете свой номер телефона и все реквизиты своей банковской карты, на которые должны были прийти выплаты. Доверчивая дама поняла, что стала жертвой мошенников, только тогда, когда на ее номер телефона пришло сообщение от ее банка о том, что все средства с ее счета списаны.

Другие граждане стали получать буквально на днях звонки якобы от лица авиакомпаний. И в этом случае мошенники, как оказалось, прекрасно знают, кому звонят - обращаются по имени и фамилии. Этим людям предлагают вернуть деньги за отмененные перелеты. Для возврата денег всего-то требуется сообщить данные своей банковской карты.

Но самой легкой добычей для таких обманщиков оказались незащищенные люди - старики. Мошенники звонят им по телефону или сразу в дверь. И представляются врачами, волонтерами, социальными работниками. Они предлагают старикам провериться на наличие опасного заболевания, привезти лекарство от вируса, оформить льготу... список можно продолжить. Узнав реквизиты или попав в квартиру, эти люди уносят деньги и ценности..

В сообщении говорилось, что, если гражданин не хочет получить уголовное дело, он должен перевести штраф на указанный в СМС номер телефона

Правоохранители говорят, что на фоне вспышки коронавируса активизировались интернет-мошенники, собирающие личные данные граждан. Об этом предупредил Роскомнадзор. По сообщению ведомства, сейчас массово рассылаются ложные рекомендации по профилактике заболевания, при этом авторы рассылки просят пользователей социальных сетей, мессенджеров предоставить им номера телефонов, адреса электронной почты, банковские и прочие данные.

Увидев, что люди стали подозрительно относиться к просьбам сообщить персональные данные и реквизиты банковской карты, мошенники пошли дальше. Они объявили акцию под названием " Антикоронавирус". Выглядит это следующим образом - жулики звонят человеку и предлагают поучаствовать в акции. При этом собеседнику сообщается, что власть приняла решение выплатить каждому участнику акции компенсацию от государства в размере 150 тысяч рублей. Гражданам объясняют, что для получения этой суммы, им не нужно выходить из дома. Но главное- ни в коем случае не сообщать никому свои персональные данные или данные банковской карты. Это успокаивает людей. Далее позвонивший сообщает, что для получения положенной суммы надо только ввести несколько символов и определенную комбинацию цифр. И если человек поверит обманщикам, мошенник получит доступ к сим-карте гражданина. Следом исчезнут деньги.

Но персональные данные граждан жулики используют не только для снятия денег с их карт. На днях полицейские задержали в столице двоих мужчин, которые продавали пенсионерам поддельные лекарства.

Оказалось, что мужчины купили базу с персональными данными москвичей и обзванивали пенсионеров, предлагая им купить лекарства, поскольку у них якобы обнаружены серьезные заболевания, в том числе и онкологические. Представлялись сотрудниками поликлиник. После того, как перепуганные люди соглашались, к ним приезжал курьер и передавал им дорогое "лекарство", которое было раствором глюкозы.