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13.04.2020 03:30
Рубрика: Спорт

Наша женская "молодежка" выступит на ЧМ-2021 по баскетболу

Текст: Илья Трисвятский
Стало известно, что женская молодежная сборная России по баскетболу (возрастная категория U-19) выступит на чемпионате мира 2021 года, хотя изначально запланированный отбор через первенство Европы-2020 среди юниорок U-18 проведен не будет.

Континентальное отделение Международной федерации баскетбола (ФИБА) приняло решение определить участников ЧМ-2021 в рамках положенной Старому свету квоты по соответствующему рейтингу сборных резерва.

Фото: Официальный сайт БК "Самара"
В чемпионате России по баскетболу еще осталась интрига

Каждый год в Европе проводится шесть чемпионатов континента среди команд резерва - у мужчин и женщин в категориях U-20, U-18, U-16. Предельный возраст игроков определяется прямым вычетом года проведения турнира от года рождения баскетболистов. Примечание необходимо, потому что, например, в волейболе не так. В командах одной и той же категории баскетболисты старше волейболистов на год.

Чемпионат Европы-2020 среди юниорок U-18 в дивизионе "А" должен был пройти на греческом острове Крит в городе Ираклион 4-12 июля. Однако из-за всемирной пандемии коронавируса это соревнование, как и многие другие, отменено. Отметим, что жеребьевка ЧЕ-2020 U-18 состоялась еще в декабре прошлого года. Сборная России, возглавляемая бывший игроком столичного "Динамо" и екатеринбургского "Уралмаша" Ольгой Шунейкиной, попала в одну группу с Испанией, Латвией и Финляндией. Всего же за титул собирались побороться 16 команд. Пять должны были классифицироваться на ЧМ-2021 U-19 в венгерском Дебрецене, но это включая мадьярок.

На Бюро ФИБА-Европа (в формате видеоконференции) для определения обладательниц путевок на ЧМ-2021 U-19 видеоконференции обратились к рейтингу ФИБА для женских сборных резерва только в части, касающейся стран Старого света. Здесь положение квартета лидеров такое: Испания, Франция, Италия, Россия. А хозяин ЧМ-2021 Венгрия - на пятом месте.

СПРАВКА "РГ"

Женские молодежные чемпионаты мира по баскетболу проводятся с 1985 года. Первые два титула выиграла сборная СССР (1985, 1989). Команда России дебютировала в 1993-м (главный тренер - Игорь Грудин) и стала в южнокорейском Сеуле обладателем "серебра". Наш крупнейший успех датирован 2017 годом, когда в Италии в финале удалось победить американок - 84:82. Россиянками руководил Александр Ковалев, а ярчайшими звездами турнира стали Раиса Мусина и Мария Вадеева.

Спорт Баскетбол

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