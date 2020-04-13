Названы профессии, для которых профмедосмотр временно не обязателен

Большая нагрузка на медицину, связанная с распространением коронавируса нового типа, привела к значительному сокращению мест, где можно пройти диспансеризацию или профессиональный медицинский осмотр. При этом огромное множество профессий требует регулярной аттестации состояния здоровья человека. Без одобрения врача не могут приступить к работе повара, высотники, шахтеры, профессиональные водители и многие другие очень востребованные в это непростое время специалисты. Чтобы устранить эту проблему, Министерство труда и социальной защиты России внесло временные изменения в правила прохождения профмедосмотров.

Фото: Владимир Гердо / ТАСС