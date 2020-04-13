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13.04.2020 21:22
Рубрика: Экономика

Названы профессии, для которых профмедосмотр временно не обязателен

Текст: Алексей Дуэль
Большая нагрузка на медицину, связанная с распространением коронавируса нового типа, привела к значительному сокращению мест, где можно пройти диспансеризацию или профессиональный медицинский осмотр. При этом огромное множество профессий требует регулярной аттестации состояния здоровья человека. Без одобрения врача не могут приступить к работе повара, высотники, шахтеры, профессиональные водители и многие другие очень востребованные в это непростое время специалисты. Чтобы устранить эту проблему, Министерство труда и социальной защиты России внесло временные изменения в правила прохождения профмедосмотров.
Фото: Владимир Гердо / ТАСС Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

"Минтруд рекомендует временно до снятия ограничений, связанных с борьбой с распространением коронавирусной инфекции, приостановить проведение обязательных медицинских осмотров работников, за исключением отдельных категорий", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Медицинское заключение остается обязательным для всех, чья деятельность связана:

• с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды;

• с воспитанием и обучением детей;

• с коммунальным и бытовым обслуживанием населения;

• с работами на высоте;

• с занятостью на рабочих местах с классом условий труда 3.3 и 3.4, установленным по результатам проведения специальной оценки условий труда.

"Письмо с данными разъяснениями направлено Минтрудом в высшие органы исполнительной власти регионов, в РСПП и Роструд", - добавили в пресс-службе.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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В ведомстве подчеркнули, что для перечисленных категорий работников организация, в которой они трудятся, обязана предоставить условия для прохождения врачебного контроля.

"Если деятельность сотрудника относится к другим сферам, то работодатель в период до снятия ограничений, связанных с борьбой с распространением коронавируса, может допускать его к работе без прохождения медосмотра, - заключили в пресс-службе. - При этом допуск таких работников к исполнению им трудовых обязанностей в указанный период без прохождения обязательных медицинских осмотров не является нарушением, предусматривающим административное наказание должностных и юридических лиц".

Экономика Работа Охрана труда Правительство Минтруд

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