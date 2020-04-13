Названы профессии, для которых профмедосмотр временно не обязателен

"Минтруд рекомендует временно до снятия ограничений, связанных с борьбой с распространением коронавирусной инфекции, приостановить проведение обязательных медицинских осмотров работников, за исключением отдельных категорий", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Медицинское заключение остается обязательным для всех, чья деятельность связана:
• с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды;
• с воспитанием и обучением детей;
• с коммунальным и бытовым обслуживанием населения;
• с работами на высоте;
• с занятостью на рабочих местах с классом условий труда 3.3 и 3.4, установленным по результатам проведения специальной оценки условий труда.
"Письмо с данными разъяснениями направлено Минтрудом в высшие органы исполнительной власти регионов, в РСПП и Роструд", - добавили в пресс-службе.
В ведомстве подчеркнули, что для перечисленных категорий работников организация, в которой они трудятся, обязана предоставить условия для прохождения врачебного контроля.
"Если деятельность сотрудника относится к другим сферам, то работодатель в период до снятия ограничений, связанных с борьбой с распространением коронавируса, может допускать его к работе без прохождения медосмотра, - заключили в пресс-службе. - При этом допуск таких работников к исполнению им трудовых обязанностей в указанный период без прохождения обязательных медицинских осмотров не является нарушением, предусматривающим административное наказание должностных и юридических лиц".