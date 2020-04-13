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13.04.2020 19:40
Рубрика: Власть

Прошли стресс-тест

Названы самые эффективные депутаты Госдумы в период с января по март 2020 года
Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Федеральный выпуск № 80(8134)
Опубликован девятый рейтинг "Коэффициент полезности депутатов Госдумы", составленный по итогам января - марта. Лидерами стали те законодатели, которые активно работали по подготовке предложений по поправкам в Конституцию, а также внесли вклад в борьбу с распространением коронавируса и негативными последствиями пандемии.

Рейтинг журналистам представили авторы исследования - политологи Дмитрий Гусев и Алексей Мартынов. Для вычисления степени полезности депутатов авторы используют несколько методик - это народное голосование на сайте рейтинга, законотворческая активность депутата, индекс медийности и уровень экспертной оценки работы депутата в регионе (участвуют более тысячи экспертов).

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Лидерами стали глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, а также глава комитета палаты по образованию и науке Вячеслав Никонов (все из "Единой России"). В десятку самых эффективных депутатов также вошли: Ярослав Нилов (ЛДПР), Валентина Терешкова (ЕР), Валерий Гартунг ("Справедливая Россия"), Андрей Исаев (ЕР), Петр Толстой и Ирина Яровая (оба ЕР), а также Юрий Афонин (КПРФ).

Наиболее важный критерий - активное участие в подготовке предложений о внесении изменений в Конституцию РФ. Именно самые активные в этом плане депутаты заняли высокие позиции в рейтинге. Авторы исследования подчеркнули, что работа над поправками, а также реакция на ситуацию с вирусом перевели "депутатскую повестку из рутинной законотворческой в более народную и социальную". И лидеры роста смогли достойно отреагировать на сложившуюся ситуацию в стране.

При этом работа по формированию и принятию поправок легла непосредственно на Госдуму, что позволило многим проявить себя и подняться в рейтинге, говорится в выводах исследования. "С начала года парламентарии работают в режиме стресс-теста, - заметил Алексей Мартынов. - С участием депутатов проходили основные дебаты, они работали над расширением инициатив, которые прозвучали сначала от президента, а потом были оформлены в профильной рабочей группе". Комитет Павла Крашенинникова, который также был одним из сопредседателей рабочей группы по поправкам в Конституцию, стал в этом смысле ключевым, напомнил политолог. Он назвал характерным, что именно Крашенинников на протяжении всех девяти выпусков рейтинга занимал ведущие позиции, входя в тройку-пятерку лидеров. Была ожидаема и высокая позиция Валентины Терешковой, которая предложила поправку в Конституцию о возможности действующего президента пойти на новый срок. Парламент, голосуя за поправки, согласился с ней по поводу того, что такая возможность - важный фактор стабильности в непростых условиях. Теперь дело, конечно, за гражданами.

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В целом же поправки в Конституцию - особенно закрепляющие социальные гарантии, адресную поддержку незащищенных слоев населения, защиту человека труда, а также направленные на укрепление суверенитета страны - пришлись как нельзя вовремя в нынешних условиях, отметили политологи.

Как итог - депутатов, у которых, по мнению экспертов, есть уверенный шанс переизбраться в 2021, стало на 56 человек больше. Теперь в "зеленой зоне" их 144 человека. Вошедшие в ТОП-50 народные избранники показали себя не только с "законодательной стороны", они также активно работали с населением в соцсетях, разъясняя новые нормы, некоторые сами стали волонтерами, добавил Дмитрий Гусев.

Власть Работа власти Госуправление Законодательная власть Госдума

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