"Нити судьбы": Российские музыканты написали песню в поддержку жителей Уханя

"Нити судьбы" - так называется совместное музыкальное детище Медиакорпорация Китая и Радио Metro в Санкт-Петербурге. Композиция была написана в поддержку жителей Уханя, чтобы они знали о том, что всегда есть люди готовые протянуть руку помощи в сложной ситуации и совместно преодолеть временные трудности. "Нити судьбы" была написана молодыми талантливыми российскими музыкантами.

Премьера песни в поддержку жителей Уханя прошла в России 17 февраля, а уже 18 февраля она вышла в ротацию на новых медиа-платформах Медиакорпорации Китая и основных СМИ русскоязычных стран, а также на социальных медиа-платформах двух стран, таких как Weibo и VK.