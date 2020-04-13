Норникель против коронавируса: 10,5 млрд рублей и оперативный штаб

В дни масштабной борьбы с коронавирусом крупнейшие корпорации мира предпринимают всевозможные меры для противодействия распространению инфекции. В частности, российская горно-металлургическая компания "Норникель" выделила на эти цели более 10 миллиардов рублей.

Первым шагом для защиты работников и обеспечения непрерывного производства в "Норникеле" стало создание оперативного штаба, в состав которого вошли топ-менеджеры компании. Кроме того, "Норникель" предпринял ряд мер, которые позволяют не только сохранить здоровье сотрудников, но и способствуют снижению напряженности эпидемической обстановки.

"К этому кризису "Норникель" подошел с достаточным запасом прочности, чтобы обеспечить максимально возможную защиту наших работников и всех жителей городов, где расположены предприятия компании, поддержать малый и средний бизнес, подставить плечо местным администрациям, - подчеркнул президент "Норникеля" Владимир Потанин. - Я уверен, что вместе с нашими работниками, жителями наших городов, со всей страной мы достойно пройдем это испытание".

Финансы

"Норникель" выделил 10,5 миллиарда рублей на меры по борьбе с COVID-19 и обеспечение социальной стабильности в регионах своего присутствия. Выделенные деньги направлены на приобретение медицинского оборудования, лекарств и средств индивидуальной защиты для медицинских учреждений, предприятий и работников группы "Норникель", а также на дополнительную поддержку малого и среднего бизнеса на территориях присутствия компании.

В Норильском промышленном районе и на Кольском полуострове закуплены аппараты искусственной вентиляции легких и тест-системы. Вскоре там будут развернуты 2 стационарные и 5 мобильных лабораторий для выявления инфекции. Кроме того, в местных больницах уже в несколько раз увеличена пропускная способность.

В марте президент компании Владимир Потанин пожертвовал миллиард рублей некоммерческим организациям, чтобы избежать сокращения или прекращения их деятельности в связи с трудной обстановкой в стране.

В Норильске и в Мурманской области "Норникель" предоставил арендные каникулы представителям малого бизнеса, а также 6-месячные кредитные каникулы участникам проекта "Мир новых возможностей", ранее получившим ссуды от "Норникеля" на развитие социального бизнеса.

Производство

Во всех подразделениях "Норникеля" установлены тепловизоры и аппараты для дезинфекции рук, усилены меры по санитарной обработке всех помещений. А для сотрудников компании организован экспресс-осмотр врачами. Работникам непрерывно действующих подразделений "Норникеля" производится доплата. На Быстринском ГОКе до 30 апреля продлен срок вахты сотрудников.

Удаленная работа

7500 сотрудников "Норникеля" переведены на удаленную работу с сохранением 100 процентов оплаты труда. Кроме того, в период с 30 марта по 30 апреля компания сохраняет заработную плату тем, у кого отсутствует удаленный доступ к автоматизированным рабочим местам, а также сотрудникам с детьми, не имеющим возможности выполнять свои трудовые обязанности из-за закрытия детских дошкольных учреждений.

Мероприятия

С 27 марта компания прекратила предоставлять ежегодные корпоративные путевки на санаторно-курортное лечение, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Затраты на их приобретение "Норникель" полностью возместит.

Поддержка сотрудников онлайн

Ситуационный центр "Норникеля" в круглосуточном режиме принимает информацию о местоположении и жизненной ситуации сотрудников и оперативно оказывает помощь. Организована круглосуточная "горячая линия" для сотрудников.

Корпоративное волонтерство

На Коле, в Норильске и Чите сформированы волонтерские команды, которые участвуют в благотворительной акции "Волонтеры спешат на помощь". Они помогают бесконтактно доставлять продукты, медикаменты и вещи нуждающимся, обучают пожилых людей тому, как через интернет оплатить квартплату или заказать еду. Многие волонтеры шьют марлевые маски для горожан "группы риска". Сегодня в акциях принимает участие несколько сотен человек. Также к волонтерам "Норникеля" может присоединиться любой желающий через сайт kombinatdobra.ru и социальные сети.

Дочерние предприятия

Компания "Единство", которая эксплуатирует ВОЛС в Норильском промышленном районе, бесплатно расширило цифровые каналы связи для сотовых операторов на 45 процентов. Эта инициатива позволяет людям максимально комфортно работать и учиться дистанционно.

Авиакомпания "Нордстар", которая входит в состав группы компаний "Норникель", объявила о об отмене штрафных санкций за возврат билетов с датами рейсов до 31 мая 2020 года. В соответствии с решением администрации, регулярные пассажирские полеты из Норильска в Красноярск временно прекращены. Решение о каждом вылете будет принимать межведомственная комиссия, созданная по распоряжению главы Норильска.