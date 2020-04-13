Новак рассказал о роли Путина в новой сделке ОПЕК+

Нефтедобывающие компании России поддержали сделку ОПЕК+ и подтвердили готовность следовать ее условиям. Об этом сообщил глава Минэнерго Александр Новак в эфире телеканала "Россия-1" по итогам встречи с представителями отрасли.

"Мы обсудили текущую ситуацию на рынке, а также те решения, которые были приняты в рамках соглашения ОПЕК+. Руководители компаний подтвердили и поддержали параметры по соглашению. Они также считают, что необходимо принимать сегодня и ближайшие два месяца радикальные меры по балансировке рынка", - сказал министр (цитата по ТАСС).

По его оценке, общий объем сокращения добычи нефти участниками ОПЕК+ и другими нефтедобывающими странами в мае-июне этого года может составить до 20 млн баррелей в сутки.

Александр Новак также отметил, что большую роль в успешном заключении сделки о сокращении добычи нефти сыграло участие в переговорах сторон президента России Владимира Путина.