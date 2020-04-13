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13.04.2020 21:05
Рубрика: Экономика

Новак рассказал о роли Путина в новой сделке ОПЕК+

Текст: Сергей Тихонов
Нефтедобывающие компании России поддержали сделку ОПЕК+ и подтвердили готовность следовать ее условиям. Об этом сообщил глава Минэнерго Александр Новак в эфире телеканала "Россия-1" по итогам встречи с представителями отрасли.
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

"Мы обсудили текущую ситуацию на рынке, а также те решения, которые были приняты в рамках соглашения ОПЕК+. Руководители компаний подтвердили и поддержали параметры по соглашению. Они также считают, что необходимо принимать сегодня и ближайшие два месяца радикальные меры по балансировке рынка", - сказал министр (цитата по ТАСС).

Фото: Егор Алеев/ТАСС
На сколько в реальности сократят добычу нефти участники сделки ОПЕК+

По его оценке, общий объем сокращения добычи нефти участниками ОПЕК+ и другими нефтедобывающими странами в мае-июне этого года может составить до 20 млн баррелей в сутки.

Александр Новак также отметил, что большую роль в успешном заключении сделки о сокращении добычи нефти сыграло участие в переговорах сторон президента России Владимира Путина.

Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Минэнерго Международные организации ОПЕК Сокращение добычи нефти

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