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Новый тест Джонсона на коронавирус дал отрицательный результат 15:55
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13.04.2020 15:55
Рубрика: В мире

Новый тест Джонсона на коронавирус дал отрицательный результат

Текст: Юрий Когалов
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после выписки из больницы сдал новый тест на коронавирус, он дал отрицательный результат. Однако, как сообщает Reuters, к работе он вернется только после того, как получит разрешение врачей.

Как рассказали на Даунинг-стрит, проведение таких анализов - стандартная практика. "Результат оказался отрицательным", - отметили в канцелярии британского премьера. "Он был только вчера выписан из больницы, любые решения, которые он принимает в отношении возвращения на государственную работу, будут зависеть от мнения его медицинской команды", - добавил представитель пресс-службы.

Фото: Pippa Fowles/No 10 Downing Street/Handout via REUTERS
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В настоящее время Джонсон находится в загородной резиденции "Чекерс".

Напомним, о том, что британский премьер подхватил коронавирус, стало известно 27 марта. В течение 10 дней он находится в самоизоляции, однако продолжал работать. 5 апреля Джонсон, у которого не спадала температура, был доставлен в больницу, а на следующий день переведен в реанимацию. На время отсутствия Джонсона его заменил глава МИД Доминик Рааб.

Согласно последним данным, число инфицированных в Великобритании уже превысило 85 тысяч человек, свыше 10 тысяч скончались.

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