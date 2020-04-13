Обновление Android сломало два смартфона Samsung

Новая прошивка для смартфонов Samsung Galaxy A71 и Galaxy M31 приводит к выходу девайсов из строя, свидетельствуют жалобы пользователей.

Как пишет SamMobile, на проблемный патч с номером M315FXXU1ATD1 (включающий в себя апрельское обновление безопасности) обратили внимание пользователи из Индии. По их словам, после установки апдейта смартфоны превращаются в "кирпичи".

В настоящее время обновление временно свернуто и недоступно для загрузки и установки. SamMobile отмечает, что наиболее безопасный способ обновить смартфон - перепрошить его с компьютера через официальный клиент Samsung.

В том случае если аппарат вышел из строя, починить его можно лишь в официальных сервисных центрах, многие из которых закрыты из-за коронавируса и необходимости соблюдать карантин.