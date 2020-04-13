Новости

Suzuki Jimny проехал по мосту для пешеходов и был наказан 15:49
В Екатеринбурге пьяный кондуктор после ссоры с женой угнал три автобуса 15:47
В Татарстане из-за фейка о вспышке коронавируса в больнице завели дело 15:35
В Госдуме назвали правильной идею о переносе сроков ЕГЭ 15:33
Как Александр Робак и Анна Михалкова работают "на удаленке" 15:31
Мишустин обсудил с Румасом борьбу с коронавирусом 15:28
Забытый в России бренд выпустит 13 новых моделей 15:23
Путин поручил продумать возможность поддержки онлайн-доставки еды 15:11
Диана Арбенина стала героиней мультфильма "Рим" 15:04
Fiat готовит преемника кроссовера Freemont и еще несколько новинок 15:01
В Ленобласти у 10 мигрантов из подпольного хостела выявлен коронавирус 15:01
Окулист рассказала, как не испортить зрение во время самоизоляции 15:00
"Выявили болячку": Татьяна Буланова отказалась назвать свой диагноз 14:59
В Подмосковье временно запретили посещение храмов 14:57
Сибирские ученые предложили метод диагностики коронавируса без тестов 14:56
В Твери возбуждено уголовное дело после публикации фейка о COVID-19 14:54
В ЦОДД предупредили москвичей о сильном ветре 14:50
В Томске создали прибор, передающий на расстоянии боль и щекотку 14:50
Петербургский автозавод Hyundai возобновил работу 14:49
В Саратове спикер Госдумы предложил поднять зарплату водителям скорой 14:48
В Беларуси отмечается спад сезонных заболеваний ОРВИ 14:36
Незрячий ветеран из Таджикистана написал книгу к 75-летию Победы 14:28
Больничный через госуслуги можно оформить на другого человека 14:27
В Дагестане восстановили энергоснабжение четырех районов 14:27
Джеймс Ганн заверил, что "Отряд самоубийц 2" не пострадал из-за COVID-19 14:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минстрой назвал самые удобные способы оплаты услуг ЖКХ
Минстрой назвал самые удобные способы оплаты услуг ЖКХ
В "РГ" обсудят изменения в банковском законодательстве во время коронавируса
В "РГ" обсудят изменения в банковском законодательстве во время коронавируса
Есть вопросы по пропуску для передвижения по Москве и области? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по пропуску для передвижения по Москве и области? Задайте их "РГ"
13.04.2020 15:00
Рубрика: Общество

Окулист рассказала, как не испортить зрение во время самоизоляции

Текст: Николай Грищенко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Находящиеся в режиме самоизоляции многие жители России рискуют не только испортить фигуру, но и получить близорукость или даже глаукому из-за интенсивной нагрузки на зрение. Однако окулисты знают ряд способов поддержки здоровья глаз.

Прежде всего следует отрегулировать расстояние от экрана компьютера или телевизора. Безопасную дистанцию можно рассчитать по формуле: диагональ экрана умножить на 2,54 и на 1,75. К примеру, если диагональ монитора 24 дюйма, то оптимальное расстояние от него будет 107 сантиметров. Для телевизора есть другая формула: диагональ ТВ нужно разделить на 25, получим расстояние в метрах. К примеру, если диагональ телевизора 32 дюйма, то разделив на 25, получаем 1,28 метра.

Фото: iStock
Врач дала советы по дыхательной гимнастике для здоровья легких

"Сидя за компьютером, обязательно делайте регулярные перерывы на отдых на 5-10 минут. Взрослым рекомендуется отходить от экрана примерно через час работы. Детям чаще. Например, детям 5-7 лет вообще нежелательно сидеть за компьютером больше 40 минут в день, подросткам 12-13 - больше 70 минут", - заявила aif.ru врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук Наталья Бакунина.

Снять усталость также помогут простые упражнения: несколько раз сильно зажмуриться, переводить взгляд поочередно с ближнего предмета на дальний, сделать глазами круговые движения, водить взглядом справа - налево.

Не стоит работать за компьютером или смотреть телевизор в темноте. Лампа должна быть мощностью не меньше 60 ватт, а лучше 100. Свет - располагаться слева. Старайтесь не смотреть телевизор и просматривать соцсети или даже работать за ноутбуком лежа. Даже если хочется прилечь перед телевизором, то лучше лечь на подушки повыше.

Врачи также советует не попадаться на чудо-рекламу капель для глаз, а в случае возникновения серьезных признаков обращаться к окулистам. К примеру симптомами закрытоугольной глаукомы может являться появление радужных кругов при взгляде на источник света, затуманивание зрения, а при длительном нахождении в темноте начинаются боли в области бровной дуги.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин поручил продумать возможность поддержки онлайн-доставки еды
Песков назвал истеричными опасения о возвращении 90-х
Кабмин выделил более 45 млрд рублей на дополнительные выплаты медикам
Эксперт ВШЭ рассказал о смене динамики распространения коронавируса в РФ
Малый и средний бизнес получит рассрочку на отсроченные налоговые платежи
Как справиться со стрессом благих намерений
Опубликован проект нового расписания ЕГЭ