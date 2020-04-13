Окулист рассказала, как не испортить зрение во время самоизоляции

Находящиеся в режиме самоизоляции многие жители России рискуют не только испортить фигуру, но и получить близорукость или даже глаукому из-за интенсивной нагрузки на зрение. Однако окулисты знают ряд способов поддержки здоровья глаз.

Прежде всего следует отрегулировать расстояние от экрана компьютера или телевизора. Безопасную дистанцию можно рассчитать по формуле: диагональ экрана умножить на 2,54 и на 1,75. К примеру, если диагональ монитора 24 дюйма, то оптимальное расстояние от него будет 107 сантиметров. Для телевизора есть другая формула: диагональ ТВ нужно разделить на 25, получим расстояние в метрах. К примеру, если диагональ телевизора 32 дюйма, то разделив на 25, получаем 1,28 метра.

"Сидя за компьютером, обязательно делайте регулярные перерывы на отдых на 5-10 минут. Взрослым рекомендуется отходить от экрана примерно через час работы. Детям чаще. Например, детям 5-7 лет вообще нежелательно сидеть за компьютером больше 40 минут в день, подросткам 12-13 - больше 70 минут", - заявила aif.ru врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук Наталья Бакунина.

Снять усталость также помогут простые упражнения: несколько раз сильно зажмуриться, переводить взгляд поочередно с ближнего предмета на дальний, сделать глазами круговые движения, водить взглядом справа - налево.

Не стоит работать за компьютером или смотреть телевизор в темноте. Лампа должна быть мощностью не меньше 60 ватт, а лучше 100. Свет - располагаться слева. Старайтесь не смотреть телевизор и просматривать соцсети или даже работать за ноутбуком лежа. Даже если хочется прилечь перед телевизором, то лучше лечь на подушки повыше.

Врачи также советует не попадаться на чудо-рекламу капель для глаз, а в случае возникновения серьезных признаков обращаться к окулистам. К примеру симптомами закрытоугольной глаукомы может являться появление радужных кругов при взгляде на источник света, затуманивание зрения, а при длительном нахождении в темноте начинаются боли в области бровной дуги.