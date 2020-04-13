Операторы связи помогают бизнесу

После введения режима самоизоляции сотовые операторы регистрируют изменения в модели потребления мобильного интернета. Значительная часть столичного трафика, ранее исходившая из центра, перераспределилась в спальные районы Москвы и Подмосковье. Ресурсов для обеспечения возросших потребностей в условиях повышенной нагрузки сегодня в целом хватает. Специалисты сотового оператора Tele2 объясняют, что в для обеcпечения абонентов бесперебойной связью 4G сетевая инфраструктура в стране была заранее оптимизирована и усовершенствована. Без проблем были пройдены даже пиковые нагрузки, которые пришлись на неделю с 23 по 29 марта - именно в этот период большинство компаний перевели сотрудников на режим удаленной работы.

Всегда в контакте

Сотовые операторы поддержали абонентов в период самоизоляции. Для обеспечения главного условия - возможности разговаривать и пользоваться мобильным интернетом при нулевом и отрицательном балансе - со второй половины марта операторы применяют самые разные меры: от отмены блокировки входящих на номерах неплательщиков до автоматического подключения обещанных платежей, чтобы доступным остался весь комплекс услуг в рамках тарифа. Эти меры должны действовать до мая, а в случае необходимости их могут продлить. Кроме того, по требованию властей до 30 апреля операторы связи не будут отключать доступ к "домашним радостям" - телевидению и широкополосному интернету при нулевом балансе.

Особая, хотя и не самая многочисленная категория российских пользователей сотовой связи, - туристы, которые из-за ограничения авиасообщения остались за рубежом и не могут вернуться в Россию. Часть из них находятся в условиях, близких к экстремальным, и роль связи с родственниками и Родиной для них порой просто неоценима. Среди мер, принятых операторами - увеличение предоставляемых лимитов по звонкам и трафику, бесплатные отложенные платежи, СМС при нулевом балансе. Кроме того, для многих туристов в роуминге бесплатны звонки на горячие линии Ростуризма, авиакомпаний, туроператоров, консульств, МИДа и других ведомств.

Абоненты оператора Tele2, например, за границей даже при нулевом балансе могут безлимитно пользоваться мессенджерами WhatsApp, Viber и "ТамТам" - срок действия этой услуги оператор продлил до 30 апреля. Причем доступна она при любом тарифе и на территории большого перечня государств: Австралия, Австрия, Ватикан, Дания, Израиль, Италия, Казахстан, Катар, Китай, Кувейт, Латвия, Литва, Сан-Марино, Сингапур, США, Таиланд, Тайвань, Турция, Украина, Финляндия, Хорватия, Черногория, Швеция, Эстония. Активировать опцию можно либо с помощью СМС, либо в личном кабинете.

Первоочередной запрос

К экстренным вызовам операторы добавляют "экстренные сайты", например, портал "стопкоронавирус.рф". Пользователи Tele2 в любой момент могут попасть на него совершенно бесплатно и получить информацию по статистике заболеваемости, по всем новым мерам борьбы с коронавирусом и по мерам поддержки. А также сохранить необходимые памятки с правилами поведения в условиях пандемии, симптоматикой заболевания и гигиеническими мерами. Для абонентов также не тарифицируются звонки на "горячие линии". Путешественники, вернувшиеся в Россию из стран, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом, могут бесплатно связаться с департаментом здравоохранения Москвы по телефону 7 (495) 870-45-09. Те, кто соблюдает четырнадцатидневный карантин, могут позвонить на этот номер для оформления больничного листа. По общему телефону депздрава Москвы 7 (499) 251-83-00 можно получить информацию о самом заболевании.

Через расстояния

Сотовые операторы не только обеспечивают пользователям привычные услуги связи, но помогают получить жизненно важные услуги, до пандемии связанные с телефоном и компьютером лишь опосредованно. Самое очевидное - это заказ продуктов из супермаркетов, блюд из ресторанов и кафе, а также самых разных товаров.

Чтобы люди оставались дома и не подвергали себя риску, за дистанционную оплату доставок они порой готовы начислять абонентам бонусы и кэшбэк.

Кстати, за SIM-картой теперь тоже не нужно никуда ходить: бесконтактная доставка появилась и у операторов.

- Срок доставки SIM-карты - от одного до четырех дней, - рассказывает директор макрорегиона "Москва" оператора Tele2 Игорь Жижикин. - Сервис предоставляется бесплатно. Клиент может оформить заказ на сайте интернет-магазина, выбрав в графе "Способ получения" опцию бесконтактной доставки.

После оформления заказа оператор колл-центра свяжется с клиентом, чтобы подтвердить и уточнить адрес и способ передачи SIM-карты. Если доставка бесконтактная, клиент сможет оплатить заказ, когда уже получит его. Перед прибытием курьера абоненту приходит уведомление об этом, а также напоминание, чтобы он установил мобильное приложение ID.Abonent. С его помощью новый абонент сможет самостоятельно активировать SIM-карту, не выходя из дома.

По словам Игоря Жижикина, сервис позволяет удаленно подтвердить подлинность документов. Чтобы активировать SIM-карту, нужно сделать селфи, загрузить фотографию паспорта и заверить договор подписью прямо в приложении. Ссылка на готовый документ придет новому абоненту в SMS-сообщении.

Новая реальность

Адаптация к цифровым реалиям в новых условиях стала залогом выживания для бизнеса. Приспосабливаться пришлось гораздо быстрее, чем предполагалось, и трансформация сегодня идет беспрецедентно быстрыми темпами. Операторы помогают организовать и удаленный доступ пользователей к работе, и их досуг, создавая новые предложения и опираясь при этом, в числе прочего, на личные интересы своих клиентов. Этот принцип, например, реализован в новом продукте Tele2 под называнием "Выгода - понятие личное". Искусственный интеллект предлагает не просто выгодный тарифный план, но и предлагает уникальные индивидуальные предложения, соответствующие стилю жизни каждого конкретного абонента. К примеру, скидки на услуги такси, бесплатный доступ к онлайн-кинотеатрам или музыкальным сервисам через приложение оператора. "Второе дыхание" получают уже готовые решения - например, подписка на Яндекс.Плюс, которую пользователи Tele2 уже опробовали бесплатно при подключении одного из тарифов, получая при этом полгода бесплатного прослушивания Яндекс.Музыки и просмотра фильмов на Кинопоиск.HD. К этим преимуществам плюсуются скидки на заказ такси и на каршеринг.

- Мы следим за развитием ситуации и ежечасно прорабатываем новые возможности поддержки наших клиентов, - резюмирует Иван Жижикин. - Бесконтактная доставка, безлимитный трафик в мессенджерах, уникальные партнерские проекты, предлагающие бесплатные развлекательные опции, - это и многое другое направлено не только на поддержку мер борьбы с коронавирусом, но и на возможность не менять свой привычный образ жизни, без ограничений перенося свой досуг и работу в онлайн.