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13.04.2020 11:05
Рубрика: Общество

Опрос: Школьники "на удаленке" стали больше уставать

Текст: Ксения Колесникова
77% школьников рассказали, что у них увеличился объем домашних заданий, 49% - стали больше уставать. Каждому второму подростку дистанционное обучение дается труднее, чем очное. Для 65% учащихся запоминать и понимать новый материал оказалось гораздо проще во время обычных уроков в классе, а не "на удаленке".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

К таким результатам пришли специалисты проекта ОНФ "Равные возможности - детям" и Фонда "Национальные ресурсы образования", опросив 2695 школьников от 13 до 18 лет по всей стране.

Чаще всего дети говорят, что получают письменные задания, которые нужно выполнить и прислать на проверку (75%). Темы для самостоятельного изучения они получают по учебнику или дополнительной литературе (56%). Готовые видеоуроки на различных ресурсах смотрят 54% опрошенных учеников, 50% - выполняют задания на онлайн-платформах.

Фото: iStock
Как школьники обманывают систему онлайн-обучения

А вот еще интересные данные: шесть из десяти детей уверены, что учиться в классе все же интересней, чем дистанционно. Заставить себя выполнять задания оказалось очень сложно для каждого третьего ребенка, а каждый пятый и вовсе воспринял карантин как продолжение каникул. Вот типичные ответы школьника: "В школе намного интереснее, и информация с уроков легче запоминается, также там можно спросить у учителя, если что-то не понял. Не могу дома себя организовать хорошо" (ответ школьника из Москвы). "Нужно как-то ограничивать количество заданий на дом, не только на очном обучении в школе, но и на заочном тоже. Потому что очень сложно успевать выполнять все задания учителей не то, что за рекомендованное время (с 8:00 до 12:10), а вообще за весь день! Считаю, что должны быть какие-то ограничивающие рамки, которые должны соблюдаться каждым учителем в обязательном порядке" (Вологодская область).

- Переход на дистанционное обучение легче всего дается тем детям, которые умеют самостоятельно организовать свой день, чтобы все успевать, - отмечает зампредседателя комитета по образованию Госдумы РФ, руководитель проекта ОНФ "Равные возможности - детям" Любовь Духанина. - О том, что им без труда удается спланировать учебу, отдых, домашние дела, развлечения, рассказали 22% подростков, еще 38% процентов считают, что у них это скорее получается. Трудности испытывают 26% ребят, 12% признались, что не могут этого сделать вовсе.

Кстати, в опросе приняли участие не только дети, но и родители: 2,4 тысячи мам и пап со всей страны. 48% из них отметили, что с переходом ребенка на онлайн-образование им пришлось уделять его обучению куда больше времени и сил. Для многих остро стоит вопрос мотивации детей к учебе: 62% респондентов отметили ее снижение.

Фото: iStock
Создана онлайн-тетрадь для школьников и учителей

Вот один из типичных ответов родителя: "Школы оказались не просто не готовыми, а не особо желающими что-то менять. Проще написать кучу заданий детям для самообучения, чем подготовить хотя бы 20-минутный онлайн-урок!" (Томская область).

Чаще всего мамы и папы помогают выполнять (55%) и проверяют (51%) домашние задания школьников, объясняют отдельные темы программы (49%). В каждой пятой семье взрослые подбирают детям дополнительную литературу, организуют развивающие занятия, еще 17% взрослых занимаются сверх школьной программы. А 15% родителей проводят с детьми физкультминутки.

Итоги опроса? Большинство родители уверены: никаким дистанционным обучением школу заменить невозможно (70%), а 60% подростков не хотели бы постоянно учиться удаленно.

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