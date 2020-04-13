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13.04.2020 17:32
Рубрика: В мире

От коронавируса умер первый моряк с авианосца "Теодор Рузвельт"

Текст: Юрий Когалов

Один из членов экипажа американского авианосца "Теодор Рузвельт", у которого был обнаружен коронавирус, скончался от вызванных COVID-19 осложнений. Об этом проинформировали в ВМС США.

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Как отмечается на сайте военно-морских сил, 30 марта тест на коронавирусную инфекцию, который прошел матрос, дал положительный результат. Заболевший был помещен на карантин. 9 апреля у моряка значительно ухудшилось состояние, он был доставлен в отделение интенсивной терапии военного госпиталя на Гуаме, где через четыре дня скончался. Это первый случай, когда от коронавируса умер член экипажа "Теодора Рузвельта".

Вспышка COVID-19 на борту авианосца была зарегистрирована в конце марта, однако это некоторое время скрывалось от общественности. Скандал разразился после того, как в СМИ попал рапорт командира корабля Бретта Крозье, в котором он сообщал о тревожной ситуации на борту и просил руководство начать эвакуацию. Лишь после этого Пентагон принял решение об эвакуации.

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В настоящее время "Теодор Рузвельт" стоит у острова Гуам. Большая часть команды размещена на берегу. Коронавирус был обнаружен у 585 моряков, в том числе у Крозье, который был освобожден от своей должности из-за разразившегося скандала. Уволивший его Томас Модли, занимавший должность и. о. министра ВМС США, из-за этих событий сам подал в отставку.

"Теодор Рузвельт" - не единственный корабль ВМС США, где был обнаружен коронавирус. COVID-19 был диагностирован у моряков авианосцев "Рональд Рейган", "Карл Винсон" и "Нимиц".

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Аналогичная проблема возникла и у французских ВМС. COVID-19 был обнаружен у 50 членов экипажа авианосца "Шарль де Голль". И это при том, что с 15 марта он находился в море, и никто посторонний не поднимался на его борт. После того, как инфицирование было подтверждено, минобороны приказало всей авианосной группировке досрочно вернуться на базу в Тулон. В воскресенье они прибыли к месту назначения, более 2 тысяч моряков были оправлены в карантин.

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