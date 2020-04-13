Овечкина назвали лучшим игроком НХЛ в его возрастной категории

Канадское издание Sportsnet назвало 34-летнего российского форварда "Вашингтона" Александра Овечкина лучшим в Национальной хоккейной лиге среди игроков его возрастной категории.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ капитан "Кэпиталз" делит лидерство с форвардом "Бостона" Давидом Пастрняком в списке лучших снайперов - у обоих игроков по 48 заброшенных шайб.

До Овечкина ни одному хоккеисту в возрасте 34 лет не удавалось забить больше 43 шайб за сезон в НХЛ. Кроме того, россиянин с 706 голами занимает восьмое место среди лучших снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ за все время.

Sportsnet также назвало лауреатов еще в трех возрастных категориях. Среди 35-летних, по мнению издания, лучшим является защитник "Миннесоты" Райан Суттер, среди 36-летних - защитник "Калгари" Марк Джиордано, а среди 37-летних - голкипер "Нэшвилла" Пека Ринне.

Сезон в НХЛ приостановили из-за пандемии коронавируса еще месяц назад. Согласно последним данным, США занимают первое место в мире по количеству зараженных COVID-19, имея более полумиллиона инфицированных.