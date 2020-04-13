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13.04.2020 16:50
Рубрика: Общество

Ученые установили, почему ожирение способствует раку

Текст: Тимур Алимов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Медики из Онкологического центра Джеймса Грэма Брауна в университете Луисвилля выявили белок, играющий ключевую роль в том, что страдающие ожирением люди более подвержены онкологическим заболеваниям, в частности, раку молочной железы.

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В жировой ткани вырабатывается ряд соединений, одно из них - FABP4 (fatty acid binding protein) необходимо для обработки и распределения нерастворимых в воде жирных кислот. При нормальных условиях часть этих белков попадает в кровоток, но по мере накопления большего объема жировой ткани содержание FABP4 в крови становится чрезмерным.

Как заявил доцент кафедры микробиологии и иммунологии, автор исследования Бинг Ли, белок замечен в двух механизмах, стимулирующих взаимодействие между жировыми клетками и компонентами злокачественных образований. Во-первых, он накапливается в некоторых макрофагах, способствуя росту опухоли. Во-вторых, через кровоток FABP4 напрямую взаимодействует с клетками рака молочной железы.

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- Наше исследование показало, что именно FABP4 ответственен за основной молекулярный механизм, обеспечивающий связь ожирения с возникновением рака молочной железы. При этом мы выявили, что при снижении активности данного белка рост опухоли снижался даже если уровень ожирения оставался прежним. В настоящее время известно, что ожирение может способствовать развитию 13 видов онкологических заболеваний, этот список, думаю, можно будет продолжить, как только у нас появится больше данных, - сказал ученый.

Участники исследования намерены разработать методы лечения для поддержания в норме уровня FABP4 с помощью лекарств или специфических антител, что в свою очередь, по их мнению, даст возможность предотвратить прогрессирование некоторых видов рака.

Общество Здоровье Онкология: как победить рак

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