Ученые установили, почему ожирение способствует раку

Медики из Онкологического центра Джеймса Грэма Брауна в университете Луисвилля выявили белок, играющий ключевую роль в том, что страдающие ожирением люди более подвержены онкологическим заболеваниям, в частности, раку молочной железы.

В жировой ткани вырабатывается ряд соединений, одно из них - FABP4 (fatty acid binding protein) необходимо для обработки и распределения нерастворимых в воде жирных кислот. При нормальных условиях часть этих белков попадает в кровоток, но по мере накопления большего объема жировой ткани содержание FABP4 в крови становится чрезмерным.

Как заявил доцент кафедры микробиологии и иммунологии, автор исследования Бинг Ли, белок замечен в двух механизмах, стимулирующих взаимодействие между жировыми клетками и компонентами злокачественных образований. Во-первых, он накапливается в некоторых макрофагах, способствуя росту опухоли. Во-вторых, через кровоток FABP4 напрямую взаимодействует с клетками рака молочной железы.

- Наше исследование показало, что именно FABP4 ответственен за основной молекулярный механизм, обеспечивающий связь ожирения с возникновением рака молочной железы. При этом мы выявили, что при снижении активности данного белка рост опухоли снижался даже если уровень ожирения оставался прежним. В настоящее время известно, что ожирение может способствовать развитию 13 видов онкологических заболеваний, этот список, думаю, можно будет продолжить, как только у нас появится больше данных, - сказал ученый.

Участники исследования намерены разработать методы лечения для поддержания в норме уровня FABP4 с помощью лекарств или специфических антител, что в свою очередь, по их мнению, даст возможность предотвратить прогрессирование некоторых видов рака.