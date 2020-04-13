Перспективы развития автомобильной техники обсудят на форуме "Армия"

Перспективы развития автомобильной техники и средств десантирования для соединений Воздушно-десантных войск "нового типа" станут предметом обсуждения специалистов и представителей научного сообщества в рамках деловой программы Международного военно-технического форума "АРМИЯ-2020".

Круглые столы, посвященные рассмотрению этих вопросов, включены в перечень мероприятий научно-деловой программы форума.

Повесткой круглых столов предусмотрены дискуссии по концептуальным аспектам развития автомобильной техники Воздушно-десантных войск и средств высадки десанта и техники парашютным и штурмовым способами, предназначенных для бригад "нового типа", которые получат качественно новые возможности по выполнению боевых и специальных задач за счет своей мобильной составляющей и увеличения боевого потенциала.

В рамках круглых столов пройдут презентации наиболее интересных перспективных разработок, отобранных экспертами на "Дне инноваций Воздушно-десантных войск" и рассмотренных Комиссией Минобороны России по инновационным проектам и технологиям. Планируется, что специалистам будут продемонстрированы современные робототехнические комплексы для специальных подразделений ВДВ, беспилотные летательные аппараты, адаптированные для особых условий применения, системы управления грузовой платформой десантирования грузов в заданную точку, комплекты навигации и кислородные системы для высотного десантирования, а также тренажерные комплексы и другие разработки.

Модератором дискуссий выступит председатель военно-научного комитета Воздушно-десантных войск полковник Владимир Рыжкович.

Справка

Мероприятия научно-деловой программы Международного военно-технического форума "АРМИЯ-2020" пройдут в период с 24 по 28 августа 2020 года на ведущей выставочной площадке Минобороны России в Конгрессно-выставочном центре "Патриот", а также в режиме прямой видеоконференцсвязи с ведущими научно-техническими площадками в различных регионах страны с географией от Санкт-Петербурга до Хабаровска.



