Песков назвал истеричными опасения о возвращении 90-х

В Кремле призывают не поддаваться паническим предположениям, что на фоне ситуации с коронавирусом могут "вернуться" 1990-е годы.

"У страха глаза велики", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Это истеричные проявления, которым, безусловно, не нужно поддаваться", - считает представитель Кремля.

На вопрос о том, видят ли власти рост преступности, пресс-секретарь президента сказал, что правоохранительные органы все фиксируют и работают очень интенсивно, с повышенной нагрузкой. При этом он призвал "не выстраивать авральные графики на основе отдельных случаев в ряде городов".

"Совсем сгущать краски не нужно, хотя, безусловно, это требует повышенного внимания", - заметил Песков.