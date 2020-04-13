Песков: Путин занимается поддержкой граждан и бизнеса в "ручном режиме"

В Кремле и в правительстве ежечасно занимаются вопросами поддержки граждан и бизнеса в связи с пандемией коронавируса. В Кремле видят сложности, которые возникают в связи с COVID-19, но нужно время, чтобы заработали все меры поддержки.

"Безусловно, требуется какое-то количество дней, чтобы заработали все меры поддержки", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Глава государства занимается этим "в ручном режиме", заметил представитель Кремля, напомнив, что сегодня как раз состоится встреча "по банковским делам" (с главой ВТБ Андреем Костиным". Этими вопросами занимаются фактически в ежечасном режиме - и в правительстве, и у главы государства, заверил он.

"Каждая страна, в зависимости от уровня своей экономики, перспективных планов развития и глубины кризиса, принимает меры, которые считает целесообразными", - заявил Песков, подчеркнув, что принятые в России меры поддержки носят не разовый характер.

"Ситуация мониторится и формулируются различные варианты продолжения и принятия новых мер, - продолжил пресс-секретарь главы государства. - Сейчас набор такой, который хорошо уже известен, неоднократно объяснен и рассказан правительством". Что до того, какие меры будут приняты дополнительно, то здесь представитель Кремля предложил набраться терпения и следить за ситуацией.