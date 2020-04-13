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13.04.2020 14:03
Рубрика: Власть

Песков: Путин занимается поддержкой граждан и бизнеса в "ручном режиме"

Текст: Кира Латухина
В Кремле и в правительстве ежечасно занимаются вопросами поддержки граждан и бизнеса в связи с пандемией коронавируса. В Кремле видят сложности, которые возникают в связи с COVID-19, но нужно время, чтобы заработали все меры поддержки.

"Безусловно, требуется какое-то количество дней, чтобы заработали все меры поддержки", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Глава государства занимается этим "в ручном режиме", заметил представитель Кремля, напомнив, что сегодня как раз состоится встреча "по банковским делам" (с главой ВТБ Андреем Костиным". Этими вопросами занимаются фактически в ежечасном режиме - и в правительстве, и у главы государства, заверил он.

"Каждая страна, в зависимости от уровня своей экономики, перспективных планов развития и глубины кризиса, принимает меры, которые считает целесообразными", - заявил Песков, подчеркнув, что принятые в России меры поддержки носят не разовый характер.

"Ситуация мониторится и формулируются различные варианты продолжения и принятия новых мер, - продолжил пресс-секретарь главы государства. - Сейчас набор такой, который хорошо уже известен, неоднократно объяснен и рассказан правительством". Что до того, какие меры будут приняты дополнительно, то здесь представитель Кремля предложил набраться терпения и следить за ситуацией.

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