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Певец Стас Михайлов сообщил, что заразился коронавирусом

Новости
    13.04.2020, 13:51
Текст:   Олег Усков

Пятидесятилетний российский певец Стас Михайлов рассказал в своем Instagram, что, как выяснилось, переболел коронавирусом.

"Сам никогда не думал, что с этим столкнусь, но, к сожалению, это правда. И уже тест Роспотребнадзора подтвердил, что у меня действительно был коронавирус", - сообщил артист. Благодаря армию поклонников за поддержу и сочувствие.

По словам Стаса, он получил большое количество сообщений о том, что "сейчас люди вовремя обратились в больницы, и действительно пневмонии оказались коронавирусом", как это было и у него.

"Вы должны понимать, что своевременное обращение к врачам и уважительное отношение к себе и окружающим даст хороший результат. Самоизоляция - это лучшее для нас сегодня!" - наставляет певец. Призывая к ответственности и пониманию того, что нужно думать "не только о себе, а ещё и о тех, кто рядом!"

"Время покажет и все расставит на свои места! Но, я надеюсь, что Бог хранит Россию и Бог с нами!" - заключает свой пост Стас. Еще раз призывая россиян оставаться дома и выражая надежду, что "после светлого праздника Пасхи все наладится и станет лучше!!!".

Ранее Стас предложил для борьбы с новым коронавирусом свои антитела.

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