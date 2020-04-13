Полиция Таиланда накрыла "корона-вечеринку" в курортном городе

Полиция Таиланда провела рейд в курортной Паттайе в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса, пишет Bangkok Post. В результате были арестованы 32 участника домашней вечерники, проходящей в частном доме в одном из престижных районов города.

Среди задержанных были граждане иностранных государств - в частности, четыре китайца и один пакистанец. Нарушителям будет грозить реальное лишение свободы или штраф в размере 20 тысяч бат (44 тысячи рублей). Всем им предъявлены обвинения в нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

Сообщается, что в правоохранительные органы позвонили обеспокоенные соседи, которые пожаловались на то, что в фешенебельный особняк повадились ходить многочисленные гости, а из окон звучит музыка.

Напомним, число заразившихся COVID-19 в Таиланде превысило 2,5 тысячи человек. С 26 марта в стране действует чрезвычайное положение сроком на 30 дней.