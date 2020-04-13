Нейрофизиологи рассказали о пользе компьютерных игр

Китайские нейрофизиологи и психологи провели исследование и выяснили, как увлечение компьютерными играми влияет на работу мозга. Об этом пишет журнал Frontiers in Human Neuroscience.

Чтобы провести исследование, ученые набрали группу из 38 студентов университета. Половина из них профессионально играла в League of Legends, где участники в команде разрушают башни врагов. Эта игра с элементами стратегии и экшна и требует от участника умения стратегически мыслить, быстро следить за происходящим на экране и оперативно реагировать.

Как влияет игра на работу мозга студентов, медики выясняли с помощью электроэнцефалографа (ЭЭГ) и простого теста на внимательность. Все участники сидели за компьютерами около двух часов с прикрепленными к головам электродами для измерения активности мозга. В это время ученые очень быстро выводили на их экраны случайный набор букв и цифр и просили нажать кнопку, если те увидят определенные символы.

Оказалось, что мозг профессиональных игроков обрабатывал эти сигналы быстрее, чем мозг остальных участников исследования. Так, в среднем они правильно нажимали кнопку в 96-98 процентах случаев. Обычные игроки реагировали примерно в 86 процентах случаев. В свою очередь, результаты ЭЭГ показали, что мозг профессиональных игроков также реагировал на сигналы активнее и анализировал их на 50-100 миллисекунд быстрее, чем у обычных игроков.

По словам нейрофизиолога из Университета электроники и технологий Китая Тецзюнь Лю, это говорит о том, что профессиональные игроки могут лучше распределять и переключать свое внимание, фокусироваться на более важных вещах и моментах, поэтому такие игры вполне можно использовать для тренировки внимания. Однако перед этим стоит проверить, будет ли реакция игроков такой же быстрой в реальном мире.

Кроме того, выяснилось, что компьютерные игры не вызывают у людей зависимости, как это делают алкоголь и наркотики, однако ухудшают долговременную память человека.