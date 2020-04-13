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13.04.2020 19:46
Рубрика: Общество

Попова: В Роспотребнадзоре верно определяют коронавирус в 98% случаев

Лаборатории Роспотребнадзора определяют COVID-19 верно в 98% случаев тестирования, заявила глава ведомства Анна Попова. Лаборатории Министерства здравоохранения в Москве вышли на показатель 80% достоверных результатов исследований.

Фото: Jane Barlow/WPA Pool/Getty Images
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- На сегодняшний день нет претензий к качеству работы наших лабораторий, - отметила глава Роспотребнадзора.

Кроме того, Анна Попова рассказала, что в России наращивается проведение тестирования, идет работа над качеством исследований. В настоящее время проводится от 80 до 90 тысяч тестов на коронавирус в сутки. В эту работу включены 104 центра Роспотребнадзора, 236 государственных и 70 коммерческих медицинских учреждений.

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