Попова: В Роспотребнадзоре верно определяют коронавирус в 98% случаев

Лаборатории Роспотребнадзора определяют COVID-19 верно в 98% случаев тестирования, заявила глава ведомства Анна Попова. Лаборатории Министерства здравоохранения в Москве вышли на показатель 80% достоверных результатов исследований.

- На сегодняшний день нет претензий к качеству работы наших лабораторий, - отметила глава Роспотребнадзора.

Кроме того, Анна Попова рассказала, что в России наращивается проведение тестирования, идет работа над качеством исследований. В настоящее время проводится от 80 до 90 тысяч тестов на коронавирус в сутки. В эту работу включены 104 центра Роспотребнадзора, 236 государственных и 70 коммерческих медицинских учреждений.