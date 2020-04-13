Пожар в Чернобыльской зоне почти достиг хранилищ радиоактивных отходов

Масштабный пожар, бушующий в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС, почти достиг хранилища радиоактивных отходов. Об этом пишет strana.ua со ссылкой на данные члена общественного совета при Госагентстве по управлению зоной отчуждения Ярослава Емельяненко.

По его словам, в настоящее время "огонь добрался до Припяти и находится в двух километрах прямо от хранилищ радиоактивных отходов "Подлесный", где расположены наиболее высокоактивные радиационные отходы всей Чернобыльской зоны, и от самой ЧАЭС".

Однако, как утверждает Емельяненко, власти говорят, что все под контролем. По его мнению, либо до правительства не доносят реальную ситуацию, либо была выбрана политика замалчивания, как в 1986 году.

Напомним, пожар в Чернобыльской зоне начался 4 апреля. Несколько очагов возгорания удалось потушить, но огонь продолжает продвигаться к АЭС. Отмечается, что площадь пожара охватила 100 гектар, радиация в эпицентре превышает допустимые нормы.