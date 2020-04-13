Премьера фильма "Фея" Анны Меликян с Хабенским пройдет в Сети

Премьера нового фильма "Фея" Анны Меликян с Константином Хабенским и Екатериной Агеевой в главных ролях пройдет сразу в Сети. Объявлена и дата - 30 апреля фильм будет доступен на КиноПоиск HD. Можно сожалеть о том, что хорошо снятые фильмы, потенциальные блокбастеры, предназначенные для большого экрана, выходят в интернете, но, что поделать - в такие времена живем.

Фильм "Фея" завершает авторскую трилогию Анны Меликян, начатую фильмами "Русалка" (2007) и "Звезда" (2014). В центре сюжета новой ленты - владелец крупной империи видеоигр (Константин Хабенский) и молодая, слегка чудаковатая активистка, мечтающая стать актрисой (Екатерина Агеева). Случайное знакомство с девушкой и череда последующих событий приводят к тому, что жизнь героя сильно меняется. В фильме также снимались Ингеборга Дапкунайте ("Утомленные солнцем", "Про любовь. Только для взрослых"), Никита Еленев ("Лето", "Лучше, чем люди"), Тинатин Далакишвили ("Звезда", "Заложники"), Мария Шалаева ("Русалка", "Про любовь") и другие.

"Фея" - мой самый необычный фильм с самым долгим путем создания. О чем это кино для меня? Пока работала над ним, смыслы периодически менялись. Когда я писала сценарий, думала, что это про предназначение человека. Когда снимала, казалось, что это про любовь. Когда смонтировала, увидела, что это про встречу родственных душ. Сейчас мне кажется, этот фильм про то, как человек соприкоснулся с тайной, которую ему постичь не дано. В любом случае внутри фильма так или иначе как-то сосуществуют все эти смыслы, и, я думаю, у разных людей будет отзываться в душе какая-то из этих тем, а, может быть, родится новая. Посмотрим", - говорит Анна Меликян о "Фее".

"РГ" несколько раз писала об этом проекте. О том, как его защищали в различных ведомствах, претендуя на финансовую поддержку. Лента масштабная - за счет того, что нужно было создавать империю видеоигр. В итоге "Фея" поддержана не только госструктурами, но и фондом "Кинопрайм" Романа Абрамовича.