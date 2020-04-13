Президент Эквадора вдвое урезал зарплаты министрам в связи с COVID-19

Президент Эквадора Ленин Морено на 50 процентов сократил зарплату членам кабинета министров страны. Об этих мерах он объявил, провозглашая программу по усилению борьбы с пандемией COVID-19, которая нанесла тяжелый удар по экономике Эквадора.

"Я договорился о сокращении ежемесячного дохода президента, вице-президента, министров и вице-министров на 50%", - написал Морено в Twitter.

Сокращение заработной платы также затронет государственных чиновников, включая законодателей в Национальном собрании, которые подвергли резкой критике планы Морено увеличить налоги для пополнения государственного бюджета в условиях пандемии. Президент Эквадора предложил создать фонд гуманитарной помощи, который будет собирать пять процентов прибыли для предприятий и организаций, чей годовой доход превышает миллион долларов.

Кроме того, он распорядился ввести дополнительный доход для работников с месячной зарплатой более 500 долларов, сообщает Reuters.

Эти меры также были подвернуты резкой критике со стороны коренных народов, профсоюзов и лидеров бизнеса. Последние ссылаются на "несправедливость нового налога для рабочих" и "безучастность самого государства в спасении экономики".

По официальным данным на воскресенье, в Эквадоре зафиксировано 7 466 случаев заражения коронавирусом и 333 летальных исхода.