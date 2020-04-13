Причиненный Байкальским ЦБК вред ликвидируют с помощью мировых технологий

Для ликвидации вреда, причиненного окружающей среде Байкальским целлюлозно-бумажным комбинатом (БЦБК), Минприроды России совместно с правительством Иркутской области выберут лучшие мировые технологические решения. Такое поручение дала заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко, сообщает пресс-служба вице-премьера.

Мероприятия по очистке территорий, подвергшихся высокому и экстремально высокому загрязнению и оказывающих воздействие на озеро Байкал, будут проведены в рамках федерального проекта "Сохранение озера Байкал" нацпроекта "Экология".

"Будем тщательно следить за технологиями, которые выбираются для ликвидации вреда от деятельности предприятий в Иркутской области, и здесь мы должны учесть лучшие мировые решения по рекультивации производств", - отметила вице-премьер.

Она отметила, что уже потеряно несколько драгоценных лет работы по ликвидации отходов БЦБК. Накоплено 6,2 млн тонн черного щелока и шлам-лигнина. Эти отходы нужно бережно утилизировать с учетом особенностей Прибайкальской территории.

Виктория Абрамченко призвала незамедлительно обобщить предложения по технологии рекультивации главных загрязнителей, которые были накоплены на территории БЦБК. Сама ликвидация отходов должна быть проведена по короткому и взвешенному алгоритму с опорой на мнение научного сообщества.

Каждый из этапов проекта будет проведен при непосредственном участии Росприрооднадзора, а технологические решения дополнительно будут оценены специалистами Российской академии наук.

Росприроднадзор совместно с Правительством Иркутской области, ГК "ВЭБ.РФ" проведут комплексное обследование территории БЦБК. По распоряжению правительства России полная ликвидация накопленного вреда должна быть завершена до 31 января 2024 года.