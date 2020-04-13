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13.04.2020 17:39
Рубрика: Общество

Доктор вне зоны доступа

Пандемия срывает обязательные медосмотры
Текст: Алексей Дуэль
Водители, крановщики, пекари, фармацевты и продавцы в продовольственных магазинах, а также представители еще десятков профессий не могут продолжать трудиться из-за проблем с прохождением регулярного медицинского осмотра. Об этом сообщают руководители кадровых отделов многих компаний. Пандемия сильно затруднила получение справки о медицинской годности: медучреждения, мобилизованные на борьбу с коронавирусом, приостановили проведение плановых осмотров и диспансеризаций. При этом люди, работающие в организациях, которым прямо разрешено продолжать работу в нерабочие дни, вынуждены или простаивать, или нарушать закон.
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

За допуск к работе сотрудника, не прошедшего обязательный медосмотр (там, где он обязателен), положен штраф от 15 до 25 тысяч рублей для должностных лиц, от 110 до 130 тысяч рублей для организации (часть 3 статьи 5.27.1 КоАП РФ). А в случае ЧП с таким сотрудником на рабочем месте наказание для начальника может стать уже уголовным - до пяти лет лишения свободы (статья 143 УК РФ).

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Официальные комментарии от минтруда и Роструда "РГ" оперативно получить не удалось, но в частных беседах чиновники предлагают отправлять оставшихся без справок людей в вынужденный простой с оплатой 2/3 от тарифной ставки или оклада, а уже после завершения пандемии организовать для них прохождение медосмотра.

"Если без медсправки остался человек, который мне нужен для продолжения работы, я скорее предложу ему спокойно трудиться дальше, - поделился московский шеф-повар Вячеслав Лепехин. - Проверки сейчас все равно приостановлены. Потом, когда станет возможно, оформим все бумаги".

Если судить по профессиональным форумам, специалисты по кадровому делу рекомендуют своим руководителям таких сотрудников от работы отстранять. Те же пытаются поймать баланс между необходимостью продолжать дело и желанием соблюсти закон. Одно дело, когда справки закончилась у трех шахтеров из тысячи и совсем другое - когда у единственного пекаря частной булочной. К тому же если власти продлили действие водительских прав, для обмена которых тоже нужна медсправка, почему бы также не поступить и с профмедосмотрами?

Если действовать по закону, то оставшихся без справок сотрудников нужно отправлять в вынужденный простой с оплатой 2/3 от тарифной ставки или оклада

"Обязанность проводить медосмотры работников никто не отменял, поэтому игнорировать это требование работодатель не вправе, - разъясняет руководитель направления арбитражной и корпоративной практики юридической фирмы a.t.Legal Вадим Резниченко. - Тем более что отдельные клиники все-таки продолжают работать в штатном режиме. И задача работодателя в этой ситуации изыскать возможность организовать прохождение проверки сотрудниками, у кого подошел срок это сделать".

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