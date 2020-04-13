Производство антисептиков в России за месяц выросло в шесть раз

Производители за последний месяц нарастили выпуск антисептиков в России в 6 раз, до 300 тысяч литров в сутки, сообщили в Минпромторге.

На начало марта производство антисептиков в России составляло около 50 тысяч литров в сутки. "Уже сегодня мы нарастили этот объем в 6 раз", - отметил заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Михаил Иванов, чьи слова приводит пресс-служба министерства.

Он пояснил, что сейчас кожные антисептики на основе изопропилового и этилового спирта очень востребованы медицинскими организациями и потребителями продуктов. Минпромторг мобилизовал отечественную промышленность, чтобы нарастить поставки товара.

Причем, выпускать санитайзеры и антисептические препараты стали многие компании, которые ранее не занимались этой продукцией.

"Например, компания Faberlic уже переориентировала часть своих производственных мощностей для выпуска средств дезинфекции и гигиены в объёме 1,5 млн упаковок в неделю - это 6 млн в месяц. О своей заинтересованности в организации выпуска кожных антисептиков сообщили и другие парфюмерно-косметические производители, это еще 7 компаний, многие уже наладили производство", - сказал Иванов.

До пандемии около 10 крупных российских компаний производили и поставляли антисептики на внутренний рынок, а сейчас таких компаний уже более 60.

Минпромторг развернул новую программу поддержки в рамках Фонда развития промышленности. Производителям предоставляются льготные займы по ставке от 1% годовых, отметил Иванов.

Одновременно Роспотребнадзор оперативно прорабатывает вопросы регистрации новых антисептиков, а также сокращения процедурных, временных и финансовых издержек для производителей антисептических и дезинфекционных средств.