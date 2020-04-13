Что самое сложное в переходе на онлайн-обучение? Вернутся ли студенты в аудитории, когда эпидемия коронавируса закончится? Какие предметы просто нельзя преподавать полностью дистанционно? Об опыте вузовской удаленки рассказывает проректор РАНХиГС Максим Назаров.

Максим Николаевич, вузам пришлось экстренно переводить весь учебный процесс в дистант. Справились?

Максим Назаров: Быстро перевести все в онлайн-формат - задача не из легких. Нам повезло: многие преподаватели РАНХиГС к этому моменту уже прошли курсы повышения квалификации по использованию дистанционных технологий в образовании. Кроме того, у академии есть своя цифровая платформа. Мы оперативно выдали пошаговые инструкции и студентам, и преподавателям. Разрешили пользоваться не только платформой академии, но и внешними ресурсами.

Главное - сохранить действующее расписание занятий, наладить удобную связь преподавателя со студентом.

В чем фишка цифровой платформы РАНХиГС?

Максим Назаров: Полная интеграция системы управления учебным процессом с системой дистанционного обучения. Воедино связаны вся информация о студентах, учебные планы, расписание занятий. Прямо из расписания можно переходить в систему дистанционного обучения и проводить занятие.

Видеотрансляции, вебинары, чаты, форумы... Учиться и учить стало сложнее?

Максим Назаров: Еще рано говорить о каких-то результатах. Но коллеги говорят, что работать стало удобнее. По крайней мере не надо тратить время на дорогу. А вот студенты с удивлением отмечают: нагрузка увеличилась, стало больше заданий. Учиться без очного контакта с преподавателем труднее: домашняя обстановка отвлекает и расслабляет. Преподавателям важно продумывать сценарий, чтобы не потерять внимание слушателей по ту сторону экрана. Так, для меня, как преподавателя математики, всегда важно было писать на доске. Не показывать слайды, а именно писать "живые" задачи, которые мы решаем вместе. На дистанте это сложно, но возможно.

В чем плюсы и минусы учебы на удаленке?

Максим Назаров: Мы учимся выстраивать свои материалы в четкую и понятную систему, правильно их преподносить, открываем новые возможности. Конечно, лодырю на дистанционке легче "спрятаться", а нам сложнее его мотивировать. Сложнее почувствовать, все ли хорошо "доходит", ведь у ребят не всегда есть возможность оперативно переспросить что-то.

Большой плюс в том, что все эти сценарии можно будет использовать и потом, когда вернемся к очной форме занятий. Это не эксперимент, а жизнь.

В онлайн очень сложно перевести занятия по медицине, ядерной физике, авиационной технике, вокалу

Все ли предметы вписываются в онлайн-формат?

Максим Назаров: На мой взгляд, чисто дистанционная форма подходит не для всех. Например, математику я бы хотел преподавать очно. Есть и другие направления, которые очень сложно перевести в дистант: например, медицина, ядерная физика, авиационная техника, вокальное искусство. На самом деле таких направлений достаточно много.

Честно говоря, я сторонник смешанного формата обучения. Но допускаю, что и студенты, и преподаватели могут не захотеть возвращаться к аудиторной версии занятий по тем предметам, которые не теряют в качестве на удаленке. Не вижу в этом проблемы. Другое дело, что таких предметов немного.

Этим летом часть госэкзаменов в вузах, возможно, тоже пройдет в онлайн-режиме. Как гарантировать объективность?

Максим Назаров: Например, использовать прокторинг. Программа сама сверяет фотографию и все данные на представленном документе с лицом того, кто сидит перед компьютером, с его данными в вузовской системе дистанционного обучения. Более того, можно отследить движение студента, наличие посторонних в комнате по видео или звукам, использование телефонов и интернета.

Перенесены сроки приемной кампании в вузы, и, скорее всего, она будет дистанционной. В академии к этому готовы?

Максим Назаров: В целом да. Если потребуется, то собственные вступительные испытания будем организовывать через цифровую платформу академии, используя технологии прокторинга. Право сдавать наши вступительные испытания есть только у ребят с ограниченными возможностями здоровья, иностранных абитуриентов и тех, кто учился за рубежом.

А могут традиционные формы обучения и экзаменов вообще остаться в прошлом?

Максим Назаров: Скорее, они станут более активно использовать новые технологии. Кстати, серьезный апгрейд может случиться у заочного образования. Если его грамотно усилить "цифрой", то, на мой взгляд, оно снова станет одним из значимых форматов обучения.

Между тем

Онлайн-обучение не уступает по эффективности очным занятиям. Это показало исследование Высшей школы экономики. Кроме того, оказалось, что онлайн-формат дает вузам возможность учить почти на 20 процентов больше студентов, не увеличивая при этом расходы на обучение.

Как проходил эксперимент? Студентов инженерных направлений разделили на три группы. Первая училась очно (исследование проходило еще до перевода вузов на удаленку), вторая смотрела лекции онлайн и приходила на очные семинары (смешанный формат), а третья осваивала весь курс в Сети. Как выяснилось, во всех трех группах знания "уложились" в головах одинаково хорошо. Правда, студентам, которым выпало полностью дистанционное обучение, немного не хватило умения правильно распределять свое время.

Важный вывод: при обучении онлайн вузы сохраняют до 80 процентов средств даже с учетом расходов на создание онлайн-курсов.