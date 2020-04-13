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13.04.2020 20:27
Рубрика: Общество

Место на платформе

Проректор РАНХиГС Максим Назаров: Дистанционная форма обучения подходит не для всех
Текст: Мария Агранович
Российская газета - Федеральный выпуск № 80(8134)
Что самое сложное в переходе на онлайн-обучение? Вернутся ли студенты в аудитории, когда эпидемия коронавируса закончится? Какие предметы просто нельзя преподавать полностью дистанционно? Об опыте вузовской удаленки рассказывает проректор РАНХиГС Максим Назаров.
Студенты на "удаленке" удивляются: нагрузка увеличилась, заданий стало больше. Фото: Сергей Куксин/ РГ Студенты на "удаленке" удивляются: нагрузка увеличилась, заданий стало больше. Фото: Сергей Куксин/ РГ
Студенты на "удаленке" удивляются: нагрузка увеличилась, заданий стало больше. Фото: Сергей Куксин/ РГ

Максим Николаевич, вузам пришлось экстренно переводить весь учебный процесс в дистант. Справились?

Фото: iStock
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Максим Назаров: Быстро перевести все в онлайн-формат - задача не из легких. Нам повезло: многие преподаватели РАНХиГС к этому моменту уже прошли курсы повышения квалификации по использованию дистанционных технологий в образовании. Кроме того, у академии есть своя цифровая платформа. Мы оперативно выдали пошаговые инструкции и студентам, и преподавателям. Разрешили пользоваться не только платформой академии, но и внешними ресурсами.

Главное - сохранить действующее расписание занятий, наладить удобную связь преподавателя со студентом.

В чем фишка цифровой платформы РАНХиГС?

Максим Назаров: Полная интеграция системы управления учебным процессом с системой дистанционного обучения. Воедино связаны вся информация о студентах, учебные планы, расписание занятий. Прямо из расписания можно переходить в систему дистанционного обучения и проводить занятие.

Видеотрансляции, вебинары, чаты, форумы... Учиться и учить стало сложнее?

Максим Назаров: Еще рано говорить о каких-то результатах. Но коллеги говорят, что работать стало удобнее. По крайней мере не надо тратить время на дорогу. А вот студенты с удивлением отмечают: нагрузка увеличилась, стало больше заданий. Учиться без очного контакта с преподавателем труднее: домашняя обстановка отвлекает и расслабляет. Преподавателям важно продумывать сценарий, чтобы не потерять внимание слушателей по ту сторону экрана. Так, для меня, как преподавателя математики, всегда важно было писать на доске. Не показывать слайды, а именно писать "живые" задачи, которые мы решаем вместе. На дистанте это сложно, но возможно.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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В чем плюсы и минусы учебы на удаленке?

Максим Назаров: Мы учимся выстраивать свои материалы в четкую и понятную систему, правильно их преподносить, открываем новые возможности. Конечно, лодырю на дистанционке легче "спрятаться", а нам сложнее его мотивировать. Сложнее почувствовать, все ли хорошо "доходит", ведь у ребят не всегда есть возможность оперативно переспросить что-то.

Большой плюс в том, что все эти сценарии можно будет использовать и потом, когда вернемся к очной форме занятий. Это не эксперимент, а жизнь.

В онлайн очень сложно перевести занятия по медицине, ядерной физике, авиационной технике, вокалу

Все ли предметы вписываются в онлайн-формат?

Максим Назаров: На мой взгляд, чисто дистанционная форма подходит не для всех. Например, математику я бы хотел преподавать очно. Есть и другие направления, которые очень сложно перевести в дистант: например, медицина, ядерная физика, авиационная техника, вокальное искусство. На самом деле таких направлений достаточно много.

Честно говоря, я сторонник смешанного формата обучения. Но допускаю, что и студенты, и преподаватели могут не захотеть возвращаться к аудиторной версии занятий по тем предметам, которые не теряют в качестве на удаленке. Не вижу в этом проблемы. Другое дело, что таких предметов немного.

Этим летом часть госэкзаменов в вузах, возможно, тоже пройдет в онлайн-режиме. Как гарантировать объективность?

Максим Назаров: Например, использовать прокторинг. Программа сама сверяет фотографию и все данные на представленном документе с лицом того, кто сидит перед компьютером, с его данными в вузовской системе дистанционного обучения. Более того, можно отследить движение студента, наличие посторонних в комнате по видео или звукам, использование телефонов и интернета.

Фото: iStock
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Перенесены сроки приемной кампании в вузы, и, скорее всего, она будет дистанционной. В академии к этому готовы?

Максим Назаров: В целом да. Если потребуется, то собственные вступительные испытания будем организовывать через цифровую платформу академии, используя технологии прокторинга. Право сдавать наши вступительные испытания есть только у ребят с ограниченными возможностями здоровья, иностранных абитуриентов и тех, кто учился за рубежом.

А могут традиционные формы обучения и экзаменов вообще остаться в прошлом?

Максим Назаров: Скорее, они станут более активно использовать новые технологии. Кстати, серьезный апгрейд может случиться у заочного образования. Если его грамотно усилить "цифрой", то, на мой взгляд, оно снова станет одним из значимых форматов обучения.

Между тем

Онлайн-обучение не уступает по эффективности очным занятиям. Это показало исследование Высшей школы экономики. Кроме того, оказалось, что онлайн-формат дает вузам возможность учить почти на 20 процентов больше студентов, не увеличивая при этом расходы на обучение.

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Как проходил эксперимент? Студентов инженерных направлений разделили на три группы. Первая училась очно (исследование проходило еще до перевода вузов на удаленку), вторая смотрела лекции онлайн и приходила на очные семинары (смешанный формат), а третья осваивала весь курс в Сети. Как выяснилось, во всех трех группах знания "уложились" в головах одинаково хорошо. Правда, студентам, которым выпало полностью дистанционное обучение, немного не хватило умения правильно распределять свое время.

Важный вывод: при обучении онлайн вузы сохраняют до 80 процентов средств даже с учетом расходов на создание онлайн-курсов.

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