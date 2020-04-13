Путин и Трамп не говорили о встрече "пятерки" СБ ООН

Новой информации по месту и дате проведения встречи лидеров пяти стран Совета Безопасности ООН пока нет, сообщили в Кремле. Но в формате видеоконференции она проходить не может.

В телефонном разговоре президенты России и США не поднимали тему встречи "пятерки" СБ ООН.

"Как вы понимаете, сама по себе она была инициирована президентом России как концептуальная встреча", - пояснил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Формат телеконференции не создает нужную атмосферу для концептуального общения, тем более глав "пятерки" Совбеза ООН, заметил представитель Кремля. "По месте и дате новых вводных нет", - также сказал он.