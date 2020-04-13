Путин не исключил привлечения средств Минобороны для борьбы с COVID-19

Президент РФ Владимир Путин поручил при необходимости задействовать средства Министерства обороны для борьбы с распространением коронавируса. Об этом он заявил в ходе совещания по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в РФ. Мероприятие проходит в видеоформате.

Глава государства отметил, что военнослужащие министерства уже достаточно эффективно работают, "помогая нашим коллегам за границей бороться с этой инфекцией".

- У них накоплен значительный опыт работы в достаточно сложных условиях, - подчеркнул Путин. - Нужно этот опыт, безусловно, использовать.

Надо иметь в виду, что "все возможности, в том числе возможности министерства обороны РФ, если это потребуется, конечно, могут быть и должны быть задействованы" и в нашей стране, добавил президент.

По его словам, пока что основные ресурсы Минобороны находятся в резерве.

Он также отметил то обстоятельство, что за выделенные дополнительные деньги министерство уже развернуло работу в регионах РФ для строительства новых инфекционных медицинских учреждений. Они тоже при необходимости могут быть задействованы в среднесрочной перспективе, добавил Путин.