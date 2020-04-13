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13.04.2020 15:11
Рубрика: Власть

Путин поручил продумать возможность поддержки онлайн-доставки еды

Текст: Кира Латухина

Правительство рассмотрит возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки готового общепита. В том числе путем частичного субсидирования малому и среднему бизнесу стоимости доставки в период распространения новой коронавирусной инфекции. Такое поручение дал президент Владимир Путин. Срок выполнения - 15 мая.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Кроме того, кабмин должен поддержать социально ориентированные НКО, которые оказывают поддержку гражданам в связи с распространением коронавируса, а также рассмотреть возможность закупок уже во втором квартале отдельных видов товаров, работ и услуг, запланированных на второе полугодие.

Еще одно поручение касается совершенствования критериев отнесения предприятий к малому и среднему бизнесу. Этим кабмин займется вместе с представителями предпринимательского сообщества.

До 30 апреля правительство должно проработать вопрос о поэтапной уплате налогов и авансовых платежей по налогам для малого и среднего бизнеса из отраслей, в наибольшей степени пострадавших в связи с распространением коронавируса, и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды для микропредприятий, срок уплаты которых должен быть продлен в соответствии с ранее данными поручениями.

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