Путин поручил продумать возможность увеличения сроков возврата билетов

Президент Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о порядке и сроках возмещения стоимости билетов, абонементов и экскурсионных путевок на зрелищные мероприятия при угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Речь идет об увеличении сроков возврата полной стоимости билета, абонемента или экскурсионной путевки при отмене мероприятий, проводимых организацией исполнительских искусств или музеем, посетителю по его инициативе. Предполагается установить срок в год со дня отмены мероприятия, а при его переносе разрешить только обмен с более поздней датой.

Кроме того, глава государства указал рассмотреть механизмы поддержки информационных платформ для онлайн-образования, а также варианты оплаты их услуг. Срок - 20 мая.