Путин поручил продумать возможность увеличения сроков возврата билетов

Президент Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о порядке и сроках возмещения стоимости билетов, абонементов и экскурсионных путевок на зрелищные мероприятия при угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
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Речь идет об увеличении сроков возврата полной стоимости билета, абонемента или экскурсионной путевки при отмене мероприятий, проводимых организацией исполнительских искусств или музеем, посетителю по его инициативе. Предполагается установить срок в год со дня отмены мероприятия, а при его переносе разрешить только обмен с более поздней датой.
Кроме того, глава государства указал рассмотреть механизмы поддержки информационных платформ для онлайн-образования, а также варианты оплаты их услуг. Срок - 20 мая.