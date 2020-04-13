Путин поручил рассмотреть вопрос о новом профессиональном празднике

Глава государства поручил рассмотреть вопрос об установлении профессионального праздника - Дня преподавателя высшей школы.

Поручение дано Минобрнауки, которое должно будет проработать эту тему совместно с Общественной палатой. Доклад нужно подготовить к лету.

На встрече с общественностью в начале февраля в Череповце профессор МГТУ им. Баумана Елена Ляпунцова сообщила, что она "династийный преподаватель" и ее семья отдала 168 лет образованию, а затем попросила создать профессиональный праздник преподавателей вузов. "Есть День учителя, есть День воспитателя и другие, но подумайте о нас, о преподавателях высшей школы", - попросила она. "По поводу еще одного праздника профессионального подумаем, посоветуемся вместе с профессиональным сообществом", - обещал Владимир Путин.