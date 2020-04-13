Путин поручил рассмотреть вопрос о полетах в стратосферу

Президент поручил рассмотреть вопрос о развитии стратонавтики - отечественной теории и практики полетов в стратосферу. Такое поручение глава государства дал по итогам встречи с представителями общественности в Череповце.

Рассмотрев этот вопрос совместно с госкорпорацией "Роскосмос" и РАН, правительство должно представить соответствующие предложения до 15 июня.

Кроме того, к этому же сроку кабмин должен подготовить предложения по стимулированию привлечения в наукограды новых налогоплательщиков, а также предложения по дополнительной господдержке для популяризации науки.