Путин призвал создать единый резерв средств борьбы с коронавирусом

Президент России Владимир Путин считает, что ресурсы для борьбы с коронавирусом надо распределять рационально. Он также предложил создать единый федеральный резерв средств индивидуальной защиты для врачей, лекарств и медицинского оборудования.

"Сейчас необходимо эффективно задействовать все наши ресурсы. Повторю, нужно продумать все детали и варианты, рационально распределить нагрузку на больницы и клиники, предусмотреть возможность для маневра с учетом ситуации в конкретных территориях", - сказал он в понедельник на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.

"Речь, в том числе, о том, чтобы оперативно перенаправлять запасы средств защиты для медицинского персонала, резервы аппаратов ИВЛ и лекарств, а также врачебные бригады именно в те регионы и медицинские учреждения, где они наиболее в данный момент времени востребованы", - пояснил глава государства.

Путин подчеркнул, что медики, в том числе - привлеченные к борьбе с инфекцией студенты - должны получать все установленные доплаты за особые условия работы, должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты. Для устранения дефицита в этой сфере нужны дополнительные меры, считает он.

"Предлагаю подумать над централизованной закупкой и формированием единого федерального резерва средств индивидуальной защиты медицинских работников, а также оборудования и лекарственных препаратов, применяемых при лечении коронавирусной инфекции, чтобы за счет такого резерва можно было в оперативном порядке помогать регионам и медицинским организациям", - заявил президент.