"Наша пандемия" - вполне атипичная по сравнению со всем, что знало Человечество до сих пор.

Возьмем, скажем, знаменитую "испанку". Начать с того, что название лживое. Эта пандемия 1918-19 годов впервые была зафиксирована в США, но о ней запрещено было писать. Почему? Да потому что у Homo sapiens были тогда заботы поважней - надо продолжать истреблять друг друга! Как-никак шла 1 МВ, армия США готовилась к высадке в Европе - нечего расхолаживать Боевой Дух. Поэтому про "модную болезнь" разрешалось говорить только в нейтральной Испании.

Мелкие, "гибридные войны", естественно, бледнеют, если смотреть на них "через марлевую маску"

Понятно, высадка армии, окопы - идеальный питательный бульон для пандемии. Если на войне погибли 10 млн чел., то от "испанки" - по разным оценкам (!), от 25 до 50 млн. Но в их честь не возжигали Вечный Огонь, не устраивали Парады Победы, короли и президенты не произносили пламенно-пафосные речи, и даже великие писатели-гуманисты Хемингуэй или Ремарк не сочинили романы и не придумали лейбл вроде "потерянного поколения". Ну, померли и померли - все там будем, а говорить-то тут о чем?.. Пиар-капитализация "испанки" не шла ни в какое сравнение с Великой Войной. Тогда же началась Гражданская война в России. Она тоже породила свой букет эпидемий (при этом "испанка" у нас шла своим чередом), прежде всего брюшной и сыпной тиф. От них людей погибло куда больше, чем от пулеметов и сабель Гражданской, чем в застенках ЧК или белой контрразведки. В сущности, история Гражданской ("Я все равно паду на той, на той единственной гражданской") есть история эпидемии тифа. Вот только не сняли об этом "Чапаева", не написали "Тихий Дон" или "Белую гвардию". Аполитичные, "идейно пустые" смерти - не впечатляют, неинтересно как-то... Только Ленин краешком назвал-таки "правду войны": "Или социализм победит вшей - или вши победят социализм".

Прошло каких-нибудь 100 лет.

Не зря прошли: пиар-приоритеты Человечества развернулись на 180 градусов.

По счастью, и близко нет таких жертв, зато вирус по праву носит Пиар-корону! На его фоне не то что "отступили на второй план", нет, просто куда-то исчезли все Геополитические, Важные, почти Сакральные события.

Кто поминает Сирию, да, кстати, там реально вообще воюют или уже нет? Кого интересует судьба Донбасса? Кого волнуют важные проблемы сокращения вооружения? Ким Чен Ын объявил о запуске какой-то очередной ракеты - явно ждал торжественно-грозные комментарии "господ в пробковых шлемах", иначе зачем же запускать? Но фейерверка не вышло, никто этого просто не заметил. Да что там - сами Цены-на-Нефть - и те утратили какую-то часть нимба, хотя ими в отличие от пальбы люди, конечно, интересуются...

Да, в Мире скоро не останется ничего Святого! Государственные Амбиции уходят на второй план, что амбиции - сами ДЕНЬГИ (и КАКИЕ деньги!) люди готовы безропотно терять - и не во славу Отечества, не для уничтожения Врагов и не для защиты от них, а всего-то из-за какой-то болезни...

Другая жизнь...

Конечно, напрашивается возражение - да, но сейчас просто НЕТ таких важнейших Политических Событий, как Большие Войны, Революции и т.д. А мелкие, "гибридные войны", естественно, бледнеют, если смотреть на них "через марлевую маску".

Но, может быть, - все ровно наоборот?

Может, не "случайно нет" Больших Войн и Революций, просто Человечество (а не только Россия, как мы любим говорить) Исторический лимит этих Войн и Революций - исчерпало? А почему же ИСЧЕРПАЛО-то? Из-за ЯО? Но несмотря на поразительный случай "предустановленной гармонии", - ядерную реакцию открыли на пороге 2 МВ, а Бомбу создали в самом конце 2 МВ - и само развитие ядерной физики есть лишь один яркий аспект общего тренда.

Моральная суть происшедших перемен открывалась нам постепенно. "Партия торжественно провозглашает: все - во имя Человека, все - для блага Человека". Трескучее пустобрехство... К этому иронически добавляли: "И мы знаем этого Человека".

Большие Войны, где не ТВ-амбициями меряются, а реально убивают - психологически почти невозможны

Но прогресс идет: демагогия стала реальностью. Сменилась система этических приоритетов. Реальное "благо человека", понимаемое очень просто - безопасность (прежде всего биологическая), комфорт, права человека стали в общественном сознании ПЕРВИЧНЫМИ, а все прочие "высокие, высокие отношения", включая сакрально-государственный престиж ("интересы"), - ВТОРИЧНЫМИ. Соответственно, Большие Войны, где не ТВ-амбициями меряются, а реально убивают - психологически почти невозможны. Да, с ТАКОЙ общественной психологией - Славы не добудешь, Империю не создашь...

Ну, вообразим, что подобное мироощущение чудом ворвалось из Будущего в 1918 год. Что ж, 1 МВ и Гражданская в России прекратились бы сами собой - даже не потому, что правительства не допустили бы столько военных жертв, а просто потому, что на карантине, под присмотром санитарных врачей много не навоюешь... И не вши, а борьба с ними победила бы советскую власть, диктатура эпидемиологов - обнулила бы Диктатуру Партии. Да что там - просто Мирную конференцию в Версале провести бы не смогли! Дипломаты, министры, генералы элементарно НЕ ПОЕХАЛИ БЫ заражаться друг от друга, а бесконтактного общения тогда не придумали... "Вот тебе, бабушка, и Победный День ...".

Смена общественной Парадигмы. Что это: "выздоровление" Человечества от предыдущей "Истории Ветряных Мельниц" или "заболевание" - утрата Сакральных Сверхличных Целей-Идеалов?