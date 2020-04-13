Больница в Новой Москве готовится к открытию

Со дня на день в поселении Вороновское в Новой Москве откроется новая инфекционная больница для пациентов с COVID-19. Как уточнил заммэра по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев, стационар сможет принять не 500, как планировалось, а до 900 заболевших.

Больницу начали строить около месяца назад в чистом поле. В середине марта здесь проложили временные дороги и завезли технику. Строители же меньше чем за две недели справились с фундаментом. Это основная задача при работе со зданиями из быстровозводимых конструкций.

В общей сложности здесь 50 объектов: это и лечебные корпуса, и реанимации, и лаборатории, и бытовой городок для врачей - им на работе придется жить в прямом смысле. Уже готовы для них все жизнеобеспечивающие службы: котельная, трансформаторные подстанции, газопровод, водозабор, очистные сооружения.

Готовы и все здания больничного комплекса. "Начинаем устанавливать оборудование, - сказал заммэра. - Компьютерные томографы, 700 ИВЛ, кислородную поддержку". "Полевой" госпиталь станет одной из самых технически совершенных больниц во всей Москве.

И эта больница - не "времянка" на период коронавирусного кошмара. В стройкомплексе считают, что ресурс стационара рассчитан минимум на 30 лет.