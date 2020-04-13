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13.04.2020 12:51
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Две женщины во Владимирской области умерли от коронавируса

Текст: Анна Скудаева

Во Владимирской области скончались еще две пациентки с подтвержденным диагнозом коронавирус. Таким образом, число жертв инфекции в регионе выросло до трех.

По данным администрации региона, на 10 часов утра 13 апреля во Владимирской области было лабораторно подтверждено 13 новых случаев заражения COVID-19: по три в Коврове и Юрьеве-Польском, два - во Владимире и по одному - в Гусь-Хрустальном, Кольчугино, Муроме, Собинке и Судогде.

Фото: Администрация Костромской области
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- Зарегистрировано три летальных случая среди пациентов с COVID-19 - 27 марта в Коврове и 11 апреля в Петушках. В Коврове скончался мужчина 1971 года рождения, в Петушках - две женщины 1940 и 1965 годов рождения, - сообщили власти.

Всего на территории региона выявлено 84 случая новой коронавирусной инфекции. Сейчас медики продолжают бороться за жизнь врача скорой медицинской помощи, 59-летней жительницы Петушков, которая работала в Москве.

- Состояние пациентки по-прежнему оценивается как тяжелое. Она переведена на лечение в один из медицинских центров Москвы, - рассказали в обладминистрации.

С момента начала эпидемии в лабораториях регионального управления Роспотребнадзора и медицинских учреждений провели 5926 тестов на новую коронавирусную инфекцию. Для лечения больных в 12 медицинских учреждениях региона разворачивают дополнительные места.

- По состоянию на 13 апреля уже функционируют 348 коек, из них 167 с подачей кислорода и 32 реанимационные. Планируется развернуть 782 койки, в том числе 403 с подачей кислорода без ИВЛ и 141 реанимационная койка, оснащенная ИВЛ, - уточнили власти.

Врачи напоминают жителям региона о необходимости соблюдать режим самоизоляции. Тем, кто почувствовал себя плохо, рекомендуют не ездить в больницы, а вызывать врача на дом.

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