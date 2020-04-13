Еще один пациент с коронавирусом умер в Подмосковье

В Подмосковье за последние сутки скончался еще один пациент с коронавирусом. Таким образом, общее число умерших от инфекции в регионе достигло 19 человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Напомним, по состоянию на 13 апреля в Московской области выявлено 1855 случаев заболевания, причем 495 из них зафиксированы за последние сутки. Выздоровели в регионе 75 человек.

В подмосковных клиниках помимо жителей области лечатся также москвичи, жители регионов России и приезжие из других стран. "За все время в Подмосковье было зарегистрировано 478 случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области. Из них 244 человека из Москвы", - сообщили в региональном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.