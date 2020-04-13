Госпиталь COVID-19 Пироговского Центра выписал 34 пациента

Госпиталь по лечению коронавирусной инфекции на базе ФГБУ "Национальный медико-хирургический центр имени Н.И. Пирогова" Минздрава России за первую неделю работы выписал 34 пациента. Правда, не все они вылечились от COVID-19, у некоторых пациентов была диагностирована ОРВИ, уточнили в Пироговском центре.

"Выписанные пациенты все в удовлетворительном состоянии, они вне группы риска и могут проходить лечение дома. Это позволит освободить места для людей с симптомами COVID-19 в гораздо более тяжелом состоянии. Их сейчас, к сожалению, много", - пояснил генеральный директор Пироговского Центра Олег Карпов.

На сегодняшний день в COVID-госпитале Пироговского Центра находятся 219 пациентов, из них 140 с подозрением на коронавирусную инфекцию, 79 с подтвержденным диагнозом. 18 человек лежат в реанимации.

Пироговский центр стал первым учреждением федерального уровня, который наряду с московскими клиниками быстро перепрофилировал один из корпусов под прием инфекционных больных с подозрением на COVID. Госпиталь отлично оборудован: есть все необходимое для диагностики, реанимационные залы, оснащенные 33 аппаратами ИВЛ. Под больных с COVID обустроены 1- и 2-местные палаты, все койки имеют подводку к кислороду.