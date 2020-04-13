Как москвичи получают спецпропуска на проезд

В понедельник, в первый же день оформления пропусков для движения по Москве, шквал запросов посыпался с самого утра на городские сервисы. Под его тяжестью и "горячий" телефон, и SMS-сервис, и mos.ru "легли", но все же выдали более миллиона разрешений. Удалось получить цифровой код и корреспонденту "РГ". Хотя и далеко не с первой попытки.

Как уже писала "РГ", пропускная система введена в Москве, чтобы остановить распространение COVID-19. Уже сейчас в городе - более 11 тысяч коронавирусных больных. Между тем, по мнению мэра Сергея Собянина, заболеваемость не дошла даже до середины пика. В то же время устойчивый плюс и солнечная погода "выгнали" москвичей из самоизоляции. 13 апреля, например, "Яндекс" фиксировал 2,7 балла из 5. Для "карантина" явно многовато. Словом, пропуска - хотя и беспрецедентная, но в целом вынужденная мера. Она позволит проконтролировать хотя бы тех, кто без причины, рискуя здоровьем близких и "чужих", ездит по Москве на машине и общественном транспорте. Выйти же в магазин, аптеку, пройтись с собакой вокруг дома, чтобы хоть чуть-чуть подышать воздухом и самому, можно и впредь без всякого пропуска. Пропуска на первом этапе нужны только тем, кто еще не на "удаленке". Или тем, кто едет на дачу, в больницу или поликлинику. Таких людей, впрочем, по городу сотни тысяч. И, естественно, все они с утра начали оформлять пропуска.

Точнее, сделали попытку. С 8.00 mos.ru перестал нормально открываться что с Wi-Fi в метро, что с мобильной сети. "Это результат многочисленных кибератак, - рассказали "РГ" в пресс-службе департамента информационных технологий. - Из-за них у пользователей действительно возникли трудности с доступом". В оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19 уточнили, что на сервера идет бот-атака из-за рубежа, и что об этом уже сообщили в полицию. Примерно до 12.00 mos.ru грузился по 10 минут, предупреждая, что через gosuslugi.ru лучше не заходить, все перегружено. С проблемами столкнулись многие. Но более 800 тысяч пользователей к этому моменту все-таки успешно подали заявки и получили свои пропуска. Только ближе к обеду корреспонденту "РГ" удалось зайти в свой аккаунт. На оформление пропуска ушло секунд 30. Если вы зарегистрированы на mos.ru,то там уже есть ваша анкета, и вам, по сути, остается только вбить название и ИНН своей организации. Его легко нашел в "Яндексе". Сам пропуск автоматически пришел на указанный e-mail.

С проблемами столкнулись многие, но всего за пару часов было оформлено 800 тысяч пропусков

Пропуск - набор цифр, которому соответствует QR-код. Я сохранил его на смартфоне. Проверил - наведешь камеру на "черный квадрат" - высветится твой код. Видимо, так и будут при проверке поступать полицейские, которых на улицах немало.

Через mos.ru удалось получить так называемый "рабочий" пропуск. А код для поликлиники я решил сгенерить через SMS-сервис 7377. Это оказался самый муторный способ. Вручную вбиваешь свои паспортные данные, номер машины или "Тройки", все через "звездочки". Сколько раз я пытался оформить поездку в поликлинику, столько раз в ответ мне приходил то один, то другой вид ошибки. Оказалось, что такие же мучения испытывали 90 процентов обратившихся по SMS, отметили в ДИТ. Кто-то ставил лишние пробелы, кто-то пропускал "звездочку", кто-то просто писал открытым текстом: "Дайте мне пропуск". А между тем, SMS-сервис, скорее всего, будет самым востребованным у старшего поколения. Ведь на mos.ru еще надо завести аккаунт, а в справочную службу 8(495)777-77-77 оказалось довольно непросто дозвониться. Через SMS получить код реальнее, ниже - реальный пример с реальными ошибками и их разбором.

Конкретно

Как получить пропуск по SMS

Самый простой способ получить код - зайти в личный кабинет на портале mos.ru. Дело на 30 секунд. Фото: Александр Корольков

Запрос на 7377 такой: Пропуск* код цели* тип паспорта* серия паспорта* номер паспорта* дата рождения*номер транспортного средства*номер карты "Тройка"* номер карты "Стрелка"*. Это одинаково для тех, кто едет в поликлинику, на дачу или на работу. Коды целей - 1 - Работа; 2 - Поездка в клинику; 3 - Другое (скажем, визит на дачу). Коды документов: 1 - Паспорт РФ; 2 - Иностранный паспорт; 3 - Другое. Заполняйте в русской раскладке, без пробелов и со звездочками. Нет машины - номер не указываете, но ставите звездочку. Нет "Тройки" - тоже ставьте этот символ. Простой пример (удачной оказалась девятая попытка). У меня нет машины, нет "Стрелки", но есть "Тройка". Надо ехать в поликлинику. Пишу так: Пропуск*2*1*(серия паспорта)*(номер паспорта)*24.09.1987**(у меня нет машины - но я все равно ставлю лишнюю звездочку)1234567890**(у меня нет "Стрелки", но я опять-таки ставлю звездочку на ее месте)поликлиника4.

Тем временем

Дома удержит цифра

В Курганской области введены дополнительные ограничения из-за массовых нарушений режима самоизоляции. С 11 апреля работающим гражданам разрешено передвигаться на работу и с работы только по справкам и служебным удостоверениям. На все остальные передвижения жители региона должны получать электронные разрешения, отправив СМС со своими паспортными данными и специальным кодом "цели выхода" из дома. Свои дома им разрешено покидать два раза в сутки и не более чем на час.

Электронных пропусков по-прежнему не потребуется для выгула животных в радиусе 100 метров от дома, выноса мусора или покупки продовольствия в ближайшем магазине. Однако если человека обнаружат вдали от дома без электронного пропуска или по окончании срока его действия, его привлекут к административной ответственности.

Аналогичные меры пока в тестовом режиме вводятся с понедельника и в Югре. По словам губернатора региона Натальи Комаровой, кроме цифровых пропусков к контролю за ситуацией будут подключены камеры наружного наблюдения, имеющие модуль распознавания лиц. А результаты мониторинга станут основанием для взыскания штрафов с нарушителей режима.

Ну а в Казани в тестовом режиме начал работу сервис, способный отличить подлинную справку о работе на предприятии непрерывного цикла от подделки. Как только в Татарстане ввели систему СМС-пропусков и покидать дома без уважительной причины стало запрещено, мошенники тут же стали пытаться на этом заработать. Через интернет и мессенджеры они предлагают купить за 1-2 тысячи рублей "справку с работы".

Поэтому казанские власти совместно с Министерством цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ разработали систему проверки таких справок. Устроена она достаточно просто. Есть база данных, куда должна стекаться информация от организаций, имеющих право работать в нынешних условиях. Для включения в реестр от работодателя требуется электронное письмо, в котором указаны серия и номер паспортов сотрудников, ИНН юридического лица. Чтобы проверить, действительно ли человек идет на работу, а не праздно шатается, сотруднику правоохранительных органов потребуется буквально минута.

В Татарстане также начал работу сервис "Цифровой гвардеец". Он проверяет подлинность СМС-пропусков граждан в период самоизоляции. Это веб-приложение, куда сотрудник правоохранительных органов может ввести код идентификации, предъявляемый жителем. Если СМС-пропуск действителен, то в системе появятся фамилия и имя человека, место его проживания и код с указанием цели выхода и времени действия пропуска.

Подготовили Михаил Пинкус (Курган) и Олег Корякин (Казань)