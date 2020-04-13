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13.04.2020 17:24
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Коронавирус выявили у 18 священнослужителей и монахов в Москве

Текст: Ангелина Зеленькова
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

У 18 священнослужителей и монашествующих Московской епархии подтвердился коронавирус, еще у 21 есть симптомы опасного заболевания, но диагноз не подтвержден. Об этом сообщает Telegram-канал рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Фото: Егор Просвирников
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В сообщении говорится, что случаи заболевания зарегистрированы у священников в храме иконы Божией Матери "Утоли моя печали" в Марьино, Богоявленском кафедральном соборе в Елохове, храме Покрова Пресвятой Богородицы в Красном селе и других.

Еще у 21 священнослужителя и монахов имеются симптомы коронавирусной инфекции при неподтвержденном диагнозе. Среди них служащие храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском, из Богоявленского кафедрального собора в Елохове, храма святого праведного воина Феодора Ушакова в Южном Бутово и других.

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