Коронавирус выявили у 18 священнослужителей и монахов в Москве

У 18 священнослужителей и монашествующих Московской епархии подтвердился коронавирус, еще у 21 есть симптомы опасного заболевания, но диагноз не подтвержден. Об этом сообщает Telegram-канал рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

В сообщении говорится, что случаи заболевания зарегистрированы у священников в храме иконы Божией Матери "Утоли моя печали" в Марьино, Богоявленском кафедральном соборе в Елохове, храме Покрова Пресвятой Богородицы в Красном селе и других.

Еще у 21 священнослужителя и монахов имеются симптомы коронавирусной инфекции при неподтвержденном диагнозе. Среди них служащие храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском, из Богоявленского кафедрального собора в Елохове, храма святого праведного воина Феодора Ушакова в Южном Бутово и других.