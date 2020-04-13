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13.04.2020 10:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Мошенник в Подмосковье совершил за месяц 10 преступлений

Текст: Михаил Фалалеев
Бурную, но противозаконную деятельность развил в подмосковной Шатуре 50-летний ранее судимый гражданин.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что злоумышленник, находясь в подъезде одного из многоэтажных домов на улице Академическая, похитил велосипед, не оборудованный противоугонным устройством. Это - его четвертый "велосипедный" угон за месяц.

Но промышлял он не только велосипедами. Находясь у магазина в темное время суток, попросил случайную прохожую разменять билет "Банка Приколов 5000 дублей". Получив пять купюр номиналом в тысячу рублей, мужчина скрылся.

Фото: iStock
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А еще мошенник под предлогом срочного звонка спрашивал у прохожих на улице мобильный телефон, и, используя удобный момент, убегал. Имеются основания полагать, что таким незамысловатым способом он похитил три телефона. Еще его подозревают в краже автомобиля и грабеже из продуктового магазина.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого по месту его проживания. При проведении обыска в его квартире обнаружены 4 ранее похищенных велосипеда. Общая сумма ущерба от 10 преступлений составила около 100 тысяч рублей. Часть похищенного имущества возвращено законным владельцам.

Фигурант взят под стражу.

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