Московские учителя и школьники запустили флешмоб в поддержку друг друга

Учителя столицы запустили масштабный флешмоб #ДетиСнами в поддержку медиков, пожарных, полицейских и всех тех, кто продолжает трудиться в нерабочие дни. Об этом "РГ" рассказали в департаменте образования столицы.

"Мы приглашаем присоединиться к акции всех учителей России. Нужно поддержать всех тех, кто работает ради нас и, в первую очередь, врачей", - прокомментировала учитель физической культуры школы №1290 Анастасия Свиридова. В ответ школьники запустили масштабный флешмоб.

"Учителя, вы - наши герои! Спасибо вам за то, что ваше преданное отношение к делу помогает выдержать испытание", - поделились в соцсетях ученики школы имени Ф.М. Достоевского.

Учитель школы № 1571 Надежда Василевская рассказала, что иногда ученики просят не завершать видеоконференцию после урока, чтобы просто пообщаться друг с другом.

"Они общаются уже без меня - загляну, а они полным составом, у них идет диалог, они все на видеосвязи. Поэтому по общению, конечно, они соскучились - это факт", - сказала преподаватель.

Для того, чтобы присоединиться к флешмобу, учителям нужно разместить видеоролики в социальных сетях школы или на личных страницах с хэштегом #ДетиСнами, а ребятам - #УчителяСнами и #ВыНашиГерои.